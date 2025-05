Victoria y permanencia matemática para el Tubos Aranda

BURGOSconecta Burgos Domingo, 4 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

El Tubos Aranda seguirá siendo equipo de Asobal una temporada más. El conjunto ribereño selló ayer su salvación matemática a falta de tres jornadas tras vencer en el Santiago manguán al Ángel Ximenez Puente Genil en un partido muy competido y sufrido.

El cuadro cordobés llegaba a orillas del Duero con el claro objetivo de retrasar una celebración que hora y media después se terminaría dando. No sin antes sufrir, remar y valorar cada mililitro de sudor sobre el Santiago Manguán. Porque no podía ser en otro sitio, porque no podía ser de otra manera. Los cordobeses apretaron y lucharon con tesón cada jugada hasta el punto de llegar incluso a remontar con un parcial de 0-4 el gran inicio ribereño (10-11). No obstante, el destino y sus cosas harían que fuera Dalmau Huix quien arañara una mínima renta casi sobre la bocina al final de los treinta primeros minutos (13-12).

En Aranda no se consigue nada sin sufrir. Bien lo sabe cada uno de los miles de jugadores que han pisado la parroquia amarilla. Y Puente Genil lo entendió a las mil maravillas para que el duelo no se decidiera hasta los últimos compases. Álvaro de Hita en portería y un ataque que paulatinamente fue más eficiente, pusieron en aprietos a un Tubos Aranda que se entonó al son de su hinchada (21-17). Mención especial en ese dulce lapso para el de siempre: Pau Guitart Alguacil. Un tipo que gana partidos… Y cautiva cada uno de los corazones arandinos.

El show del catalán permitió abrir brecha a pesar de la roja directa a David López, cuya ausencia mermó duramente en beneficio de los visitantes. Cuando la pista se inclinaba hacia una diferencia de cinco dianas, de nuevo el balonmano y sus caprichos ajustaron hasta el 25-24. Pero el encuentro no daría para ninguna remontada épica. El Tubos Aranda cerró a las mil maravillas el duelo y selló un 28-25 que suponen mucho más que dos puntos.

Aranda seguirá siendo de Asobal. No era un sueño, era un objetivo. Tal vez demasiado ambicioso para algunos, pero la realidad hoy demuestra lo que una vez describió la Maravillosa Orquesta del Alcohol: «Los locos son otros, los locos son ellos». Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. El Tubos Aranda afrontará los últimos tres encuentros del curso tras el parón internacional siendo la visita de Rebi Cuenca la más próxima dentro de dos sábados.