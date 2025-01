Bruselas expedienta a España por no transponer la directiva europea del IVA a las pymes Exige a España y otros ocho países que apliquen la normativa europea y reduzcan así la carga burocrática de estas compañías

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España por no trasladar completamente a la legislación nacional la directiva sobre el IVA a las pequeñas empresas. El Ejecutivo comunitario ha abierto un proceso de infracción contra España y otros siete estados (Bulgaria, Irlanda, Grecia, Chipre, Lituania, Portugal y Rumanía) este viernes por no transponer correctamente la normativa europea, un plazo que vencía el 31 de diciembre de 2024. Estos países tendrán ahora un plazo de dos meses para cumplir con las exigencias de Bruselas, si no, la Comisión podría elevar sus quejas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La normativa en cuestión permite a las pequeñas empresas vender bienes y servicios sin cobrar el IVA y alivia su obligación de cumplimiento del IVA. Además, las pymes establecidas en otro Estado miembro distinto del que debe pagar este impuesto pueden eximir sus entregas del IVA del mismo modo que lo pueden hacer las pequeñas empresas establecidas en su respectivos países.

La Comisión Europea ha enviado este viernes cartas formales que informan a los ocho Estados miembros en cuestión que se ha abierto un expediente contra ellos. Los Gobiernos nacionales tendrán ahora dos meses para responder a Bruselas y aplicar completamente la normativa europea. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, la Comisión puede emitir una opinión razonada y, en última instancia, llevar al país ante la Justicia europea.

Esta no es la única queja que el Ejecutivo comunitario ha transmitido a España. Bruselas ha abierto otro procedimiento al país -y a otros seis Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Grecia, Lituania, Portugal y Rumanía)- por no comunicar la incorporación plena en la legislación nacional de la directiva sobre tipos de IVA, que permite un uso más amplio por parte de los países europeos de tipos reducidos, incluido el tipo cero para productos esenciales como alimentos, productos farmacéuticos y médicos... La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento dando dos meses a los Estados para solucionar esta situación y, de no hacerlo, emitirá un dictamen motivado.