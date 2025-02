Calderé: «Es una pena la muerte de Maradona, le veía como un Dios»

Álvaro Muñoz Valladolid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 22:19 Comenta Compartir

Ramón Calderé, exentrenador del Burgos CF y del CF Palencia, descuelga el teléfono con «es un día muy triste». Se muestra apesadumbrado tras conocer esta tarde la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona por una parada respiratoria, aunque eso no quita para alabar el poso que dejó el argentino en él y en el fútbol.

Con el astro argentino no llegó a compartir vestuario cuando defendía la camiseta del Barcelona, pero, cuando militaba en el filial, tuvo la suerte de jugar algún amistoso y de entrenar en muchas ocasiones a su lado. Y eso no lo olvidará jamás. «Directamente no estuve en la plantilla con él. Estaba en el denominado por aquel entonces Barcelona Atlético, subía a los entrenamientos y coincidí en un amistoso que jugamos contra la Fiorentina», rememora el también internacional por España en el mundial de México 86.

Un encuentro, el que jugó contra los italianos, que hoy se le ha venido a la cabeza en más de una ocasión. «Estábamos en el hall del hotel, porque yo era incapaz de dormir la siesta, estaba algo nervioso. Y allí me le encontré. Estuvimos un rato hablando, porque él tampoco podía conciliar el sueño. Hasta le pedí un autógrafo para mi hermana», recuerda el exfutbolista.

Precisamente Calderé nunca formó parte de la misma plantilla con Maradona. Cuando el catalán llegó al primer equipo, tras una cesión en el Real Valladolid, el argentino fue traspasado al Napoli. «El trato que tenía con los que subíamos de la cantera era exquisito. Siempre nos daba consejos, era cercano, nos ayudaba muchísimo y era muy humilde. Le veía como un Dios y eso nunca lo olvidaré», relata un dolido Calderé, artífice del ascenso a Segunda B con el Burgos CF en 2013 y de la permanencia en la categoría de bronce con el CF Palencia en 2012.