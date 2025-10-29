Ander Okamika, preparado para su sexta campaña en el Burgos Burpellet BH El vizcaíno renueva de cara a 2026 tras rendir a gran nivel este año en las clásicas italianas, entrar en numerosas fugas y acabar quinto en el Campeonato de España

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH y Ander Okamika seguirán caminando juntos en la temporada 2026, la sexta consecutiva en el equipo burgalés. El vizcaíno ha cerrado otra buena campaña como morado, destacando como hombre de escapadas en las carreras españolas y aguantando con los más fuertes en las clásicas italianas. Su mejor actuación del curso la vivió en el Campeonato de España disputado en Sierra Nevada, donde consiguió acabar quinto tras una dura jornada de montaña. El de Lekeitio será en 2026 uno de los ciclistas más veteranos del equipo, por lo que se encargará también de guiar y apoyar a los más jóvenes, trasladándoles la experiencia obtenida en estos años.

Okamika comenzó la temporada demostrando el carácter aguerrido y combativo que le caracteriza. Se escapó el primer día de la Vuelta a Andalucía, a la que llegaba tras recuperarse de una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana, y volvió a mostrarse al ataque en O Gran Camiño. Dos fugas en las dos primeras etapas le permitieron enfundarse el maillot azul de la montaña, el cual le fue arrebatado en la etapa final. No faltó a la carrera de casa, la Itzulia Basque Country, donde también se dejó ver desde la escapada. En primavera completó buenas actuaciones en el Tour de Doubs y la Vuelta a Asturias, logrando sendos top-20.

Ampliar El vizcaíno rindió a gran nivel en las clásicas italianas de final de año. Tommaso Pelagalli / Sprint Cycling Agency

En la Ruta de Occitania confirmó la evolución que ha experimentado como escalador, acabando 13º en la clasificación general, como antesala de su gran actuación en el Campeonato de España. En una carrera con casi 4000 metros de desnivel acumulado, Ander logró la quinta posición, el mejor resultado del Burgos Burpellet BH en los últimos años. En la posterior Vuelta a Burgos volvió a escaparse en la etapa con final en Buniel y tras ello llegó su campaña de clásicas en Italia. Enlazó hasta 13 carreras de un día en este país, siendo el mejor morado en la mitad de ellas. Su actuación más destacada tuvo lugar en el Giro della Romagna, donde acabó noveno tras pelear por el podio hasta el último kilómetro.

Ander Okamika sobre su continuidad en la escuadra burgalesa no oculta su satisfacción, a la vez que explica sus objetivos para la próxima campaña: «Ayudar a mis compañeros, sobre todo a las nuevas incorporaciones y a los más jóvenes del equipo. Quiero compartir con ellos la experiencia que he adquirido en todos estos años como ciclista, para ayudarlos en su crecimiento y que puedan mejorar en el futuro».

Damien Garcia, director deportivo del Burgos Burpellet BH , es consciente de la importancia del corredor vasco en la escuadra. Para él «es un pilar fundamental del equipo y siempre da un pasito más cada año. Ha hecho una temporada muy constante, rindiendo bien desde enero hasta octubre. Siempre podemos contar con él y estamos muy felices de seguir trabajando juntos por sexto año consecutivo. Esperamos que continúe su mejora y siga siendo un ciclista importante de la plantilla».

Temas

Ciclismo