Ángel Fuentes deja el ciclismo tras seis temporadas en el Burgos Burpellet BH El burgalés cuelga la bicicleta a los 29 años y en el equipo de su tierra, donde ha crecido a nivel personal y profesional desde 2018, convirtiéndose en un referente del ciclismo de la provincia

Ángel Fuentes no seguirá compitiendo la próxima temporada. El ciclista burgalés del Burgos Burpellet BH pone fin a su carrera deportiva tras más de seis años compitiendo a nivel profesional con el equipo de su ciudad y su provincia. Desde su debut como stagiaire en 2018, ha sido una inspiración y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de deportistas burgaleses. Ahora llega a su fin un trayecto lleno de grandes momentos, aprendizajes y crecimiento, tanto a nivel deportivo como personal.

Ángel se estrenó como morado en 2018, disputando el Tour de Taihu Lake en calidad de stagiaire, y en 2019 dio el salto al profesionalismo a mitad de temporada, para correr varias pruebas en China. Pronto se asentó como un gran rodador capaz de destacar en fugas y contrarrelojes, un clasicómano que brillaba en las clásicas francesas gracias a su punta de velocidad y un gran hombre de equipo, dispuesto siempre a trabajar para sus compañeros. En 2021 completó una de sus mejores actuaciones en La Route Adélie de Vitré, donde logró un sexto puesto. Al año siguiente, volvió a acabar entre los diez primeros en esta prueba francesa.

Ampliar El burgalés debutó como stagiaire con el equipo de casa en 2018en el Tour de Taihu Lake. Tour of Taihu Lake

En 2023 destacó como un hombre para las escapadas, en pruebas como el Tour de Omán o la Vuelta a Burgos, donde consiguió varios premios de mejor ciclista local. Cerró una buena temporada acabando 13º en la general del Tour de Taihu Lake y 15º en el Tour de Vendée. En 2024 estuvo cerca de la victoria desde la fuga en la Volta a Portugal y acabó noveno en el Tour de Sharjah, tras ser cuarto en la contrarreloj individual. Ya en 2025, también completó una buena crono en la prueba emiratí, acabando en quinta posición. Su última temporada como morado llegó a su fin en China, donde logró ser séptimo en el Tour de Huangshan, ayudando a su compañero Daniel Cavia a asegurar el triunfo en la clasificación general.

Fuera de la carretera, Ángel ha sido un embajador inmejorable del ciclismo y el deporte de la provincia de Burgos. Marcó el camino a seguir a las próximas generaciones de corredores burgaleses que aspiren a llegar al profesionalismo. A nivel familiar, es todo un ejemplo a seguir para su hermano menor Óscar, que compite actualmente en las filas del Equipo Cortizo. Además, siempre trasladó su pasión por este deporte a los más jóvenes, con numerosas visitas a centros educativos y actividades en la provincia de Burgos. Ahora iniciará una nueva etapa en su vida buscando nuevos desafíos profesionales, pero siempre guardará junto a él su pasión por el ciclismo.

Ampliar Fuentes en 2021, tras lograr su mejor resultado como profesionalen La Route Adélie de Vitré. Burgos Burpellet BH

Ángel Fuentes tras anunciar su despedida del ciclismo ha comentado: «Después de 22 años con un dorsal en la espalda, los seis últimos como profesional, llegó el momento de poner fin a esta etapa. Me despido feliz por todo lo vivido y por lo que me llevo conmigo. Innumerables personas que ahora son amigos; viajes, recuerdos y momentos a lo largo de todo el mundo; y el sinfín de valores que te aporta el ciclismo. Agradezco a todos los equipos que me dieron la oportunidad de vestir sus colores; a las personas que los integran, por su ayuda y su incansable trabajo; y a los patrocinadores que, sin ánimo de lucro, ayudan a que este deporte siga vivo año tras año. Quiero dar las gracias de forma especial a Julio Andrés Izquierdo, por darme la oportunidad de ser ciclista profesional y poder vivir de mi deporte, y por su ayuda desde categorías inferiores. Es momento de afrontar nuevos retos, con las mismas ganas, trabajo e ilusión que siempre».

