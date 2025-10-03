El Burgos Burpellet BH continúa con las clásicas centenarias en Italia El equipo morado debutará en cuatro pruebas otoñales que cuentan una dilatada historia: el Giro de Emilia, la Copa Agostoni, la Copa Bernocchi y los Tres Valles Varesinos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

La llegada del otoño siempre viene acompañada de una gran cantidad de clásicas en Italia y el Burgos Burpellet BH estará presente en muchas de ellas en este final de temporada. Después de que Ander Okamika lograra hace dos semanas la novena posición en el Giro de la Romagna, el equipo morado regresa a Italia para disputar otras cuatro carreras de un día. Todas citas con mucha historia, superando tres de ellas las 100 ediciones, y en las que los burgaleses no habían competido hasta ahora: el Giro de Emilia (sábado 4), la Copa Agostoni (domingo 5), la Copa Bernocchi (lunes 6) y los Tres Valles Varesinos (martes 7).

La acción comenzará este sábado 4 con el Giro de Emilia, que presenta en esta ocasión un recorrido de 199 kilómetros entre Mirandola y Bolonia. La primera parte de la prueba es completamente llana, hasta que se llega a los ascensos San Lorenzo in Collina (5 km al 3%), Mongardino (2 km al 7&) y Monzuno (9 km al 5%). Desde allí se toma dirección a Bolonia, superando el Monte Calvo (4 km al 5%) antes de entrar en el circuito final. Se darán entonces cinco vueltas al durísimo bucle que concluye con la subida a San Luca (2 km al 9%), donde se corona cada año al campeón de la prueba.

El domingo 5 se celebrará la Copa Agostoni, una prueba totalmente diferente a la anterior, ya que congrega su mayor dureza en un circuito en el ecuador de la carrera. Con inicio y final en Lissone, la mayoría de los 169 kilómetros de carrera se concentran en un circuito con tres subidas puntuables. Los corredores deberán ascender en cuatro ocasiones a Sirtori (1,5 km al 6%), Colle Brianza (3 km al 6%) y Lissolo (2 km al 7%). Este bucle seleccionará la carrera antes de regresar a Lissone por un terreno de 37 kilómetros mucho más favorable y en el que se podría ver una persecución entre diferentes grupos.

Ampliar Hugo de la Calle y Sergio Chumil vuelven a competir tras completar La Vuelta. Rafa Gómez / Sprint Cycling Agency

Un recorrido similar, aunque menos montañoso es el que ofrece la Copa Bernocchi el lunes 6. La carrera comenzará y concluirá en Legnano, con un total de 193 kilómetros que recorrer. Los ciclistas afrontarán también un circuito intermedio con dos subidas: San Pancrazio (0,5 km al 8%) y el Piccolo Stelvio (1,5 km al 7%). En este caso se darán ocho vueltas a este bucle, que es menos exigente que el del día previo. La aproximación inicial al circuito, así como el retorno hacia la meta son principalmente llanos.

Los Tres Valles Varesinos

La última de estas cuatro carreras, los Tres Valles Varesinos, tendrá lugar el martes 7 sobre un recorrido de 198 kilómetros entre Busto Arsizio y Varese. Esta prueba también apuesta por el modelo de circuito. El primero de ellos se repetirá hasta diez veces, subiendo siempre la Salida del Ronchi (2 km al 5%) y Montello (2 km al 5%), donde estará ubicada la línea de meta. En los dos giros finales, se añade un segundo circuito con el ascenso a Barasso (1 km al 9%). Una prueba de eliminación, con final en alto y sin un solo metro llano.

Los mismos ocho ciclistas del Burgos Burpellet BH, todos ellos de perfil escalador, disputarán estas cuatro clásicas. Con respecto a la última incursión en Italia, repiten presencia Ander Okamika, Carlos García Pierna y Sinuhé Fernández. Regresa también Merhawi Kudus, que disputó el anterior bloque de carreras en este país. Y a ellos se unen otros tres de los morados que disputaron La Vuelta: Hugo de la Calle, Eric Fagúndez y Sergio Chumil.

Temas

Ciclismo

Italia