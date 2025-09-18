El Burgos Burpellet BH se estrena en el Tour de Huangshan y el Giro de la Romagna La competición no se detiene tras La Vuelta y las carreras china e italiana de este fin de semana suponen los próximos retos para el equipo morado

BURGOSconecta Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH pone rumbo a China para disputar su próxima carrera por etapas. El equipo morado participará por primera vez en el Tour de Huangshan (2.1 UCI) entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre. Una prueba de tres etapas en el este de China que ofrecerá oportunidades a los hombres rápidos, aunque también tendrá terreno de media montaña. Otro bloque de corredores disputará una clásica más en Italia, el Giro della Romagna (1.1 UCI) el domingo 21. De esta forma se da inicio al último bloque de carreras de la temporada para el equipo burgalés, que se extenderá por Asia y Europa.

El Tour de Huangshan comenzará el viernes 19 con una etapa en modo circuito en torno a la ciudad de Tunxi. Los ciclistas deberán dar diez vueltas a un bucle de 14 kilómetros, completando un total de 140. Será una jornada mayoritariamente llana, con tres sprints bonificados en los pasos por meta y una esperada resolución al sprint. El segundo día llegará la montaña, pero la etapa podría concluir también con una volata. Serán 120 los kilómetros que separen Huizhou de Huangshan en un trazado que incluye dos pequeñas subidas puntuables, ubicadas lejos de la línea de meta.

La etapa reina tendrá lugar el último día, conectando las ciudades de Huangshan y Yixian. Será una etapa rápida de apenas 101 kilómetros, pero con un largo puerto de montaña que se corona a solo 20 kilómetros del final. Un ascenso de 10 kilómetros con rampas que alcanzan el 9% de desnivel y en el que podrían moverse los aspirantes a ganar la clasificación general.

Ampliar Ángel Fuentes también volverá a correr en el país asiático. Trans-Himalaya Cycling Race

El Burgos Burpellet BH acudirá al Tour de Huangshan con un equipo compuesto en su mayoría por corredores rápidos, aunque también capaz de brillar en terrenos más montañosos. Daniel Cavia y Georgios Bouglas serán los velocistas principales; Clément Alleno y Jambaljamts Sainbayar buscarán las bonificaciones y estarán atentos si se forman pequeñas fugas en la parte final de las etapas; y los burgaleses Rodrigo Álvarez y Ángel Fuentes serán los todoterrenos capaces de aportar en cualquier llegada.

Giro della Romagna

Ese mismo fin de semana, el equipo burgalés disputará otra clásica italiana, dando continuidad a las carreras disputadas en este país la pasada semana. El domingo 21 se disputará el Giro della Romagna, carrera centenaria que regresó al calendario UCI la pasada temporada. La prueba tendrá un recorrido de 197 kilómetros con salida en Lugo y llegada en Castrocaro Terme e Terra del Sole. La mayor dureza se concentrará en el circuito final de 17 kilómetros al que los ciclistas deberán dar un total de siete vueltas.

En cada uno de los giros se subirá a Le Volture di Romagna y Via del Tesoro, dos pequeños ascensos que irán seleccionando la carrera poco a poco. Tomarán la salida cinco de los ciclistas que ya corrieron la pasada semana en Italia: José Manuel Díaz, Ander Okamika, Antonio Angulo, David Delgado y Tomoya Koyama. A ellos se unirán dos de los corredores que tuvieron que abandonar La Vuelta de forma prematura y que se encuentran ya recuperados de sus respectivas enfermedades: Sinuhé Fernández y Carlos García Pierna.

Temas

Ciclismo

Italia

China