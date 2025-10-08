El Burgos Burpellet BH regresa a China por partida doble El equipo morado disputará dos carreras simultáneas en Asia: el Tour de Taihu Lake, para velocistas, y el Tour de Mentougou, para escaladores

En plena recta final de la temporada, el Burgos Burpellet BH afronta su último viaje a Asia de la temporada para disputar dos carreras en China al mismo tiempo. Un bloque de corredores de perfil velocista acudirá por quinta edición consecutiva al Tour de Taihu Lake (2.Pro UCI), que se disputa cerca de Shanghái del jueves 9 al domingo 12. Más al norte, junto a Pekín, otro grupo de corredores de perfil escalador correrán por primera vez el Tour de Mentougou (2.2 UCI) del domingo 12 al martes 14.

El Tour de Taihu Lake presenta un recorrido de cuatro etapas llanas y destinadas a los velocistas. La única jornada algo más escarpada será la primera, en formato de circuito en torno a la ciudad de Nanjing. Será una etapa veloz de solo 96 kilómetros, dando cinco vueltas a un bucle en torno al Garden Expo Park. Este parque natural incluye una subida de dos kilómetros en la que se podría mover la carrera, aunque está ubicada lejos de la meta.

El segundo día se vivirá la etapa más larga, de 122 kilómetros, con otro circuito en torno a la localidad de Wujiang en Suzhou. En este caso se darán tres vueltas largas junto a la costa, sin apenas cambios de desnivel. Igualmente llana será la tercera etapa de 79 kilómetros, que comenzará en Nantong y finalizará en Qidong. La carrera concluirá el domingo en Wuxi con otra etapa de 137 kilómetros sin grandes subidas y en formato circuito. Como en años previos, la clasificación general se decidirá por las bonificaciones, tanto de los finales de etapa, como de los sprints intermedios.

Ampliar Faura y Aparicio, escaladores morados presentes en el Tour de Mentougou. Tommaso Pelagalli / Sprint Cycling Agency

El Burgos Burpellet BH presentará en la línea de salida un equipo compuesto mayoritariamente por hombres rápidos, liderados por Daniel Cavia. El vallisoletano acude en un gran estado de forma y motivación tras su reciente victoria en el Tour de Huangshan. Le acompañarán como sprinters David Martín, Georgios Bouglas y Rodrigo Álvarez, que también rindió a gran nivel en la pasada carrera en China. Jambaljamts Sainbayar peleará por las bonificaciones de cara a la general, mientras que Ángel Fuentes ejercerá de lanzador en la parte final de cada etapa.

Tour de Mentougou

Por su parte, el Tour de Mentougou contará con un recorrido totalmente diferente, con dos etapas para los escaladores y solo una para los hombres rápidos. La carrera comenzará este domingo en la propia ciudad de Mentougou y se dirigirá hasta el templo Baipu en una jornada de 129 kilómetros con varios puertos de montaña. Los dos ascensos más duros, ambos de más de 10 kilómetros, seleccionarán mucho la carrera en la primera mitad del recorrido. En la segunda parte de la etapa aún quedará un terreno siempre quebrado, con final en alto incluido.

Los ciclistas regresarán el lunes a Mentougou, para afrontar un circuito urbano bastante técnico y completamente llano, en el que se espera un desenlace al sprint. Se darán un total de 14 vueltas a un bucle de apenas ocho kilómetros. La carrera concluirá el martes en la ciudad de Qingshui, que acogerá el inicio y final de una etapa de 115 kilómetros. Los ciclistas repetirán en dos ocasiones un recorrido con dos ascensos puntuables. El segundo de ellos, con sus 15 kilómetros de subida, dará paso a un rápido descenso hasta la línea de meta.

El Burgos Burpellet BH acude a la prueba china con varios escaladores. Destaca el regreso a la competición de José Luis Faura tras su destacada actuación en La Vuelta. Junto a él esperan rendir a buen nivel en la montaña Mario Aparicio y Carlos García Pierna. De cara a los finales al sprint, Antonio Angulo y Clément Alleno serán los velocistas morados. Completa la alineación el japonés Tomoya Koyama, que también podría buscar sus opciones en las llegadas masivas.