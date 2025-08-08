El Burgos Burpellet BH rinde a buen nivel en la Vuelta a Burgos Daniel Cavia terminó décimo segundo en la cuarta etapa de la ronda burgalesa

El Burgos Burpellet BH volvió a ser protagonista en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, en la que Daniel Cavia terminó 12º en la llegada al sprint en Regumiel de la Sierra, donde fue el sexto más veloz del pelotón.

La Vuelta a Burgos entró en su recta final con una cuarta etapa muy especial para el Burgos Burpellet BH. La jornada comenzó en la fábrica de Burpellet en Doña Santos, con motivo del 90º aniversario de la empresa maderera Hijos de Tomás Martín.

La carrera salió a mucha velocidad (47 km/h en la primera hora de competición) y se sucedieron los ataques en el pelotón. El equipo burgalés trató de entrar por cuarto día consecutivo en la escapada, pero en esta ocasión no pudo entrar en una fuga de mucho nivel que acabó disputándose la victoria de etapa.

Esto no impidió que los morados quisieran ser protagonistas y Daniel Cavia se lanzó al ataque en el ascenso al Alto del Cargadero. Una vez fue atrapado por el grupo, el vallisoletano no bajó los brazos y se enfocó en el sprint final en Regumiel de la Sierra. Allí logró la 12ª posición al ser el sexto del pelotón.

En la general Mario Aparicio escala un puesto y ya es 14º, mientras que Eric Fagúndez subió una pequeña caída en el puerto final y cedió algunos segundos en meta. Carlos García Pierna retiene en su poder un día más el maillot de la montaña, con una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado.

