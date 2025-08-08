BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 8 de agosto
Aparicio, Fagúndez y Cavia, protagonistas en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

El Burgos Burpellet BH rinde a buen nivel en la Vuelta a Burgos

Daniel Cavia terminó décimo segundo en la cuarta etapa de la ronda burgalesa

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:26

El Burgos Burpellet BH volvió a ser protagonista en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, en la que Daniel Cavia terminó 12º en la llegada al sprint en Regumiel de la Sierra, donde fue el sexto más veloz del pelotón.

La Vuelta a Burgos entró en su recta final con una cuarta etapa muy especial para el Burgos Burpellet BH. La jornada comenzó en la fábrica de Burpellet en Doña Santos, con motivo del 90º aniversario de la empresa maderera Hijos de Tomás Martín.

La carrera salió a mucha velocidad (47 km/h en la primera hora de competición) y se sucedieron los ataques en el pelotón. El equipo burgalés trató de entrar por cuarto día consecutivo en la escapada, pero en esta ocasión no pudo entrar en una fuga de mucho nivel que acabó disputándose la victoria de etapa.

Esto no impidió que los morados quisieran ser protagonistas y Daniel Cavia se lanzó al ataque en el ascenso al Alto del Cargadero. Una vez fue atrapado por el grupo, el vallisoletano no bajó los brazos y se enfocó en el sprint final en Regumiel de la Sierra. Allí logró la 12ª posición al ser el sexto del pelotón.

En la general Mario Aparicio escala un puesto y ya es 14º, mientras que Eric Fagúndez subió una pequeña caída en el puerto final y cedió algunos segundos en meta. Carlos García Pierna retiene en su poder un día más el maillot de la montaña, con una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Estos son los mejores puntos de Burgos para ver la lluvia de estrellas
  3. 3 Rescatan a un senderista afectado por un golpe de calor en Burgos
  4. 4 Los 15 enclaves de la provincia de Burgos que tienen sello de excelencia
  5. 5 Advierten de un repunte de estafas bancarias en Burgos
  6. 6 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  7. 7 Herida tras dar varias vueltas de campana con su coche en el norte de Burgos
  8. 8 Burgos gana casi 4.000 habitantes en un año
  9. 9 Las monjas cismáticas de Belorado piden la nulidad del desahucio
  10. 10 Detectados en Burgos cuatro conductores borrachos en diez días, dos acabaron con el coche volcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Burgos Burpellet BH rinde a buen nivel en la Vuelta a Burgos

El Burgos Burpellet BH rinde a buen nivel en la Vuelta a Burgos