Damiano Caruso entrando en solitario en la meta de Regumiel de la Sierra. Vuelta a Burgos

Damiano Caruso vence en solitario y Bisiaux mantiene el liderato de la Vuelta a Burgos

El italiano del Bahrain se impone con solvencia en la cuarta etapa de la ronda burgalesa, que mañana decidirá su vencedor final

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:34

El ciclista italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) se impuso con autoridad en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, con final en el Regumiel de la Sierra, tras lanzar un potente ataque en los últimos kilómetros que le permitió cruzar la meta en solitario, mientras que el francés Léo Bisiaux consiguió mantener el liderato. Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates) fueron segundo y tercero respectivamente, aunque llegaron a meta con casi minuto y medio de retraso respecto al ganador.

La etapa arrancó con varios intentos de fuga que fueron rápidamente neutralizados por un pelotón muy vigilante. No fue hasta el kilómetro 32 cuando se consolidó una escapada de siete corredores: Rui Oliveira (UAE), Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe), Javier Romo (Movistar), Damiano Caruso (Bahrain), Rui Costa (EF), Nickolas Zukowsky (Q36.5) y Lawrence Warbasse (Tudor).

Poco después, se sumaron José María García (Illes Balears Arabay) y Julien Bernard (Lidl-Trek), quienes lograron enlazar con el grupo cabecero en torno al kilómetro 100. A partir de ahí, los fugados llegaron a contar con una ventaja superior a los tres minutos, lo que les permitió jugarse la etapa entre ellos.

El momento clave llegó a 17 kilómetros de la meta, cuando Zwiehoff y Caruso se marcharon del grupo, iniciando la selección definitiva. Sin embargo, el alemán no pudo seguir el fortísimo ritmo de escalada impuesto por el corredor italiano, que se lanzó en solitario hacia la victoria.

Caruso gestionó perfectamente los últimos kilómetros, abriendo hueco con sus perseguidores y cruzando la línea de meta con solvencia para celebrar una victoria de prestigio en una jornada marcada por la montaña. Por detrás, el grupo de favoritos llegó sin mayores sobresaltos, lo que permite a Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) conservar el maillot morado de líder de la general, a falta de una sola jornada para la conclusión de la Vuelta.

La ronda burgalesa se decidirá este sábado con la quinta y última etapa, donde los corredores afrontarán un recorrido decisivo con final en Lagunas de Neila, tradicional escenario de sentencia en la montaña burgalesa.

Te puede interesar

