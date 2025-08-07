Léo Bisiaux se impone en Valpuesta y se convierte en nuevo líder de la Vuelta a Burgos El joven francés suma su primera victoria como profesional en la ronda burgalesa

El joven corredor francés Léo Bisiaux (AG2R) se alzó con la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos tras lanzar un ataque demoledor a un kilómetro de la meta. Con este triunfo, su primero como profesional, se viste además con el maillot de líder de la clasificación general de la ronda burgalesa.

La jornada, marcada por el paso por el Puerto de Orduña, comenzó con múltiples intentos de fuga. No fue hasta el kilómetro 28 cuando se consolidó un grupo escapado con Sander de Pestel (AG2R), Gorka Sorarrain (Caja Rural), Hugo Aznar (Kern Pharma), Iker Mintigi (Euskaltel-Euskadi), Mario Silva (Illes Balears) y Daniel Cavia (Burgos BH).

La escapada mantuvo su ventaja hasta la subida al Puerto de Oceka, donde el grupo se deshizo y sólo De Pestel y Sorarrain lograron resistir. En la bajada, el alavés Mikel Landa (Soudal Quick-Step) probó suerte con un ataque cerca de su localidad natal, Murguía, aunque fue neutralizado en las primeras rampas de Orduña.

El puerto de Orduña fue el gran juez del día. Allí, Giulio Ciccone (Lidl Trek) lanzó un potente ataque que seleccionó el grupo y dejó atrás al hasta entonces líder. A su rueda se marcharon Bisiaux y Lorenzo Fortunato (Astana). Más tarde, se unieron Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates), formando un quinteto de máximo nivel en cabeza de carrera.

En un final que parecía destinado a resolverse al sprint entre los cinco fugados, Bisiaux sorprendió con un ataque explosivo a falta de 800 metros, logrando abrir un pequeño hueco que mantuvo hasta la meta. El podio de la etapa lo completaron Giulio Ciccone, segundo tras ser el gran animador de la subida, y Giulio Pellizzari, tercero.

Con esta victoria, Léo Bisiaux, Campeón del Mundo de Ciclocross en 2023, se estrena en el ciclismo profesional por todo lo alto y se coloca al frente de la general en una Vuelta a Burgos que aún promete emoción.

La carrera continuará este viernes 8 de agosto con la cuarta etapa, otra jornada montañosa entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, que podría ser decisiva en la lucha por el triunfo final.

