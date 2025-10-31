Carlos García Pierna permanecerá en el Burgos Burpellet BH en 2026 En su primera temporada como morado, el madrileño logró su primera victoria como profesional en el Tour de Mentougou, ganó el premio de la montaña en la Vuelta a Burgos y debutó en La Vuelta

BURGOSconecta Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Carlos García Pierna cumplirá en 2026 su segunda temporada en las filas del Burgos Burpellet BH. El madrileño de 26 años ha renovado por una nueva campaña como ciclista morado tras haber cerrado el 2025 de la mejor manera posible. En el Tour de Mentougou logró su primera victoria como ciclista profesional, ganó la clasificación de la montaña, vistió el maillot amarillo de líder durante dos etapas y acabó segundo clasificado, en un podio ocupado al completo por sus compañeros de equipo. Un primer curso en el equipo burgalés en el que también debutó en una gran vuelta tras brillar en la Vuelta a Burgos, donde se impuso en la clasificación de la montaña.

Desde su llegada al Burgos Burpellet BH, Carlos demostró sus ganas de aportar al equipo y seguir creciendo como ciclista. En la Clàssica Camp de Morverdre acabó 16º y en el Gran Premio Castellón logró los premios de la montaña y de la combatividad desde la escapada. También disputó pruebas de prestigio como la Volta a Cataluña y volvió a destacar a inicios de verano en la Ruta de Occitania, donde logró acabar 11º en la clasificación general.

Aunque uno de los mejores momentos del año lo vivió en la Vuelta a Burgos, una cita de máxima importancia para el equipo morado. García Pierna se escapó en la primera etapa con final en Burgos y se enfundó el maillot de la montaña gracias a un valiente ataque en el Puerto de la Mazorra. En la última jornada repitió presencia en la escapada y sentenció dicha clasificación a su favor tras un brillante ascenso al Alto de Rozavientos.

Ampliar El madrileño ganó el maillot de la montaña en la Vuelta a Burgos. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Unas actuaciones que le abrieron las pruebas de La Vuelta, que comenzó pocos días después en Italia. Sin embargo, su primera gran vuelta apenas duró cuatro días. Desde la jornada inicial comenzó a sentirse enfermo por culpa de un virus gastrointestinal y, pese a luchar contra la situación adversa, tuvo que bajarse de la bicicleta en la cuarta etapa camino de Francia.

Por suerte, pudo resarcirse de lo ocurrido y acabar el año con un gran sabor de boca. En su última carrera de la temporada, el Tour de Mentougou disputado en China, logró su primer éxito como ciclista profesional. El madrileño entró en la fuga, atacó a más de 50 kilómetros del final y se hizo con la victoria, en un bonito final junto a su compañero Clément Alleno. Precisamente fue el francés quien se llevó la clasificación general dos días después y Carlos subió al podio junto a él como segundo clasificado. También se llevó a casa el maillot de la montaña y el premio por equipos.

Carlos García Pierna hace balance de su último año, al que califica de satisfactorio, a pesar del «contratiempo de La Vuelta que fue un poco duro de asimilar, pero pude acabar el año bien, ganando en China. Esa victoria me permitió darle la vuelta a la situación. Es una motivación de cara al año que viene y me da un extra de confianza. En general ha sido un año positivo. Creo que he dado un salto de calidad y el año que viene pienso que voy a dar otro más grande. Espero hacer cosas buenas con el Burgos Burpellet BH en 2026».

Temas

Ciclismo