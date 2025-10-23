César Macías, velocidad y juventud para el Burgos Burpellet BH El mexicano de 22 años, uno de los mejores sprinters del pasado Tour del Porvenir, se convierte en el segundo fichaje morado para la temporada 2026

El Burgos Burpellet BH incorporará a su plantilla el próximo año a un joven velocista mexicano con una gran proyección. César Macías (Guadalajara, 2003) dará el salto al profesionalismo tras rendir a gran nivel los últimos tres años con el equipo Petrolike. El ciclista norteamericano destaca como velocista, aunque también es capaz de superar el terreno de media montaña. Unas habilidades que le han permitido lograr un total de 16 top-10 en esta última temporada. Macías ha destacado en las mejores carreras del panorama sub-23, como el Tour del Porvenir y el Giro Next Gen, además de disputar cuatro ediciones de los Campeonatos del Mundo con su selección nacional. Su mayor logro fue la victoria en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Como ciclista neoprofesional, el mexicano firma con el equipo morado por dos temporadas, hasta finales de 2027.

Macías comenzó a competir desde muy joven, aunque lo hizo en las modalidades de ciclismo de montaña y ciclismo en pista. Más adelante se adentró en las pruebas de carretera y su potencial le abrió las puertas del ciclismo europeo con tan solo 17 años. En 2021 se incorporó al equipo Start Junior Team, compuesto íntegramente por corredores latinoamericanos, pero con sede en Bélgica. Allí pudo disputar clásicas de entidad como la París-Roubaix junior y a mediados de 2022 fichó por el conjunto irlandés EvoPro Racing, también de categoría UCI Continental. Sin embargo, el equipo tuvo que cerrar a finales de año y César se vio obligado a regresar a México.

Por fortuna, pudo unirse al año siguiente al Petrolike, un nuevo equipo mexicano del tercer escalón de la UCI que las dos últimas temporadas ha dispuesto de un amplio calendario de competiciones en Europa. En 2024 debutó en el Giro Next Gen -el Giro de Italia sub-23- con dos top-10 de etapa, fue cuarto en una llegada al sprint de la Volta a Portugal y acabó sexto en el Campeonato Panamericano. Pero su mejor actuación tuvo lugar en el mes de septiembre, cuando se impuso en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2 UCI).

Ampliar El mexicano ha competido los dos últimos años en Europa con el equipo Petrolike. Foto: Alessandro Perrone / Sprint Cycling Agency

En esta temporada 2025, ha dado un paso adelante y se ha consolidado como velocista. Disputó gran parte de las carreras españolas de inicios de año, logrando top-10 en la Challenge de Mallorca, la Volta a la Comunitat Valenciana, la Vuelta a Andalucía y O Gran Camiño. Tras ello subió al tercer escalón del podio en el Trofeo Piva, una prestigiosa carrera sub-23 para escaladores. El mexicano siguió enlazando top-10 en pruebas italianas como el Giro de los Abruzos o el Trofeo Alcide de Gasperi, así como en el Tour de Malopolska en Polonia, donde acabaría segundo en la clasificación de la regularidad.

Buen papel en el Tour del Porvenir

Su progresión ascendente se confirmó en el Tour del Porvenir, la vuelta por etapas más importante del mundo para ciclistas en edad sub-23. Allí logró ser segundo y tercero al sprint en dos etapas. Su temporada terminó en Kigali (Ruanda), donde disputó por cuarta vez en su carrera deportiva los Campeonatos del Mundo. Ahora dará el salto a la categoría UCI ProTeam de la mano del Burgos Burpellet BH, donde será un ciclista importante en la lucha por los sprints. Macías será el segundo ciclista mexicano en correr en el equipo morado, siguiendo los pasos de José Carlos Valdez, que corrió en la campaña 2009.

Ampliar Macías, en el Mundial de Glasgow de 2024 con la selección de México. Foto: Federación Mexicana de Ciclismo

César Macías, contento con la oportunidad que le brinda la escuadra burgalesa, después de su buena temporada: «Creo que seremos una buena unión y estoy muy agradecido y contento de poder portar estos colores en mi paso al profesionalismo. Creo que el equipo ha visto una trayectoria en mí y ha depositado su confianza. Ya espero el siguiente año con muchas ansias, para demostrar el por qué he pasado a profesionales. Mis objetivos con el equipo son bastante grandes, pero el que me llena el alma y el que me motiva a dar todo de mí, sin duda sería tener la oportunidad de correr La Vuelta y estar disputando las llegadas al sprint».

Por su parte, Damien Garcia director deportivo del Burgos Burpellet BH señala que Macías es un corredor que llevan siguiendo hace tiempo y ahora «ha confirmado un gran año, con hasta 16 top-10. Incluso en carreras de alto nivel como el Tour del Porvenir, donde logró dos podios. Es un corredor de perfil velocista, pero también pasa bien los repechos. Creemos que tiene un margen de importante y que se adaptará muy bien a nuestro equipo. Estamos con ganas de empezar a trabajar con él y verle en acción lo antes posible».

