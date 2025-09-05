Cinco clásicas italianas para los escaladores del Burgos Burpellet BH El equipo morado doblará competición más allá de La Vuelta, disputando cinco prestigiosas carreras de un día entre el 7 y el 14 de septiembre

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:53 Comenta Compartir

La Vuelta centra casi todos los esfuerzos del Burgos Burpellet BH durante estas semanas de septiembre, pero no será la única carrera para los morados antes del final del verano. Otro bloque de corredores se desplazará hasta Italia para participar en hasta cinco clásicas en apenas ocho días. La acción comenzará este domingo 7 en el Gran Premio Industria & Artigianato, que los morados disputan por primera vez en su historia. El miércoles 10 y el jueves 11, el equipo burgalés regresará al Giro della Toscana y a la Coppa Sabatini. El bloque de carreras se cerrará el sábado 13 y el domingo 14 con el Memorial Marco Pantani y el Trofeo Matteotti, donde la escuadra castellana consiguió la segunda posición en 2020. En la alineación morada destaca el regreso de José Manuel Díaz, ya recuperado de la fractura de clavícula sufrida en la Vuelta a Burgos.

La primera de las clásicas será el Gran Premio Industria & Artigianato, que se disputará este domingo 7 de septiembre. Con salida y llegada en la localidad de Larciano, la prueba amplía su recorrido hasta los 196 kilómetros, añadiendo este año un tercer paso por San Baronto. En la parte inicial de la carrera se completarán cuatro giros a un pequeño circuito llano de apenas 14 kilómetros. El segundo de los bucles incluirá el ascenso a Fornello (3 km al 6%), completándose en dos ocasiones. Finalmente, el tercer circuito se repetirá hasta tres veces, incluyendo siempre la subida a San Baronto (8 km al 3,5%), que tiene un inicio con rampas de hasta el 15% de desnivel.

El miércoles 10 tendrá lugar el Giro de la Toscana - Memorial Alfredo Martini, prueba casi centenaria que tiene como epicentro a la localidad de Pontedera. La carrera tendrá 198 kilómetros y mantiene un recorrido similar al de los últimos años, con el doble ascenso al Monte Serra como juez de la carrera. Tras un inicio relativamente llano, los corredores se enfrentarán en dos ocasiones a este puerto de 8 kilómetros al 7% de desnivel medio, que se coronará por última vez a 30 kilómetros de meta.

Al día siguiente, el jueves 11, se disputará el Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini, sobre un recorrido de 201 kilómetros. La ciudad de Peccioli acoge el inicio y el final de una prueba que cuenta con varios circuitos. El principal de ellos, de 25 kilómetros de extensión, se completará en siete ocasiones, contando con los ascensos a Montefoscoli (800 m al 11%), Terricciola (4 km al 3%) y el Muro di Peccioli (900 m al 10%). En las tres vueltas posteriores, el trazado se reduce a solo 12 kilómetros, subiendo únicamente el Muro di Peccioli, donde se ubicará la línea de meta.

Ampliar Kudus y Angulo, dos de los ciclistas morados que viajarán a Italia. Ivan Benedetto / Sprint Cycling Agency

El sábado 13 tendrá lugar una nueva edición del Memorial Marco Pantani, en recuerdo al carismático ciclista italiano. La clásica comenzará y finalizará en Cesenatico, contando con un recorrido de 195 kilómetros. Los corredores afrontarán primero un circuito de 24 kilómetros en los que se ascenderá hasta Sogliano al Rubicone. Le sucederá otro bucle de 21 kilómetros con dos subidas: Longiano y Bivio Roncofreddo. Tras ello restará una última hora de carrera completamente llana, en la que se incluye un pequeño circuito local de 5 kilómetros en torno a Cesenatico, que se realizará en cuatro ocasiones.

Trofeo Matteotti

La últimas de estas cinco clásicas italianas será el Trofeo Matteotti, que se disputará el domingo 14, coincidiendo con la última etapa de La Vuelta. Será la tercera vez que los morados disputen esta cita en la que Diego Rubio se quedó a las puertas de la victoria en 2020, acabando en segunda posición. La prueba tendrá como epicentro a la ciudad de Pescara, en torno a la que se darán 13 vueltas al ya tradicional circuito de 15 kilómetros, para completar un total de 195 kilómetros. En cada giro se ascenderán tres pequeñas cotas enlazadas: la Salita Tiberi (900 m al 5%), el Colle Scorrano (600 m al 6%) y Montesilvano Colle (700 m al 5%).

El Burgos Burpellet BH acudirá a estas cinco carreras italianas con un potente bloque de escaladores y velocistas, listos para brillar en todo tipo de terrenos. La principal nota positiva la marca el regreso de José Manuel Díaz, un mes después de fracturarse la clavícula en la Vuelta a Burgos. El jienense volverá a la competición en unas clásicas montañosas en las que también podrían brillar Ander Okamika, David Delgado, Josh Burnett y Merhawi Kudus. De cara a posibles llegadas al sprint, Antonio Angulo y Clément Alleno serán los hombres rápidos.

Temas

Ciclismo