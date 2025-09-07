Doble escapada del Burgos Burpellet BH en La Vuelta y el GP Larciano Mario Aparicio entró en el grupo de fugados que se jugó la victoria de la 15ª etapa en Monforte de Lemos y David Delgado fue protagonista en la primera de las clásicas italianas

BURGOSconecta Burgos Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Al ataque en España y en Italia. Así cerró la semana el Burgos Burpellet BH, que estuvo representado en las fugas de la 15ª etapa de La Vuelta y el Gran Premio Industria & Artigianato. En la ronda española, Mario Aparicio entró en un grupo numeroso que se formó en el terreno montañoso de Galicia y acabó 32º en Monforte de Lemos tras probar un valiente ataque en la última hora de carrera. En la clásica italiana, David Delgado también cogió la fuga y rodó al frente de la carrera hasta las dos últimas vueltas al circuito. En la resolución, Ander Okamika fue el mejor de los morados, en 29ª posición.

En la jornada previa al día de descanso en La Vuelta, que cerraba la segunda semana de competición, Mario Aparicio fue protagonista al entrar en una fuga de más de 40 corredores. El arandino estuvo atento desde la salida en Vegadeo (Asturias) y se lanzó al ataque en el ascenso inicial al Puerto de A Garganta, donde la lluvia endureció aún más la carrera. La escapada tardó en distanciarse del pelotón, pero, cuando lo logró en el Alto de Barbeitos, la ventaja creció rápidamente, alcanzando una diferencia máxima de 14 minutos.

La carrera se mantuvo tranquila por delante hasta el paso por el sprint intermedio de Sarria. En una subida no puntuable de 5 kilómetros, comenzaron los ataques y Mario Aparicio hizo su apuesta. El arandino arrancó desde lejos e intentó contactar con los siete ciclistas que habían conseguido una ligera ventaja, pero se quedó a las puertas de lograrlo. El pulso entre ambos grupos continuó hasta la meta y Aparicio acabó 32º en la llegada a Monforte de Lemos. Por su parte, Sergio Chumil, que aún se encuentra afectado por la gastroenteritis, pudo completar la jornada y sigue en carrera de cara a la última semana.

Los ciclistas del Burgos Burpellet BH descansarán este lunes en Lalín y el martes pondrán rumbo a Poio, donde comenzará la 16ª etapa. Otra dura jornada de montaña de 168 kilómetros que recorrerá la provincia de Pontevedra. Sin apenas zonas llanas, el primer obstáculo será el Alto de San Antoñino (9 km al 4%), al que le seguirá el Alto da Groba (11 km al 5%). Otra subida no puntuable previa al sprint intermedio de Couso conducirá a los corredores hasta el Alto de Prado (3 km al 9%). Aunque todo se decidirá en la subida final a Castro de Herville, en la localidad de Mos: un ascenso de 8 km al 5%, pero con unas primeras rampas a más del 10%.

En Italia el equipo morado también peleó desde la fuga. David Delgado fue el encargado de entrar en el grupo de escapados que buscó la alternativa en el Gran Premio Industria & Artigianato, disputado en torno a la ciudad de Larciano. El jienense se marchó por delante en las vueltas iniciales al primer circuito más llano, logrando una ventaja superior a los cinco minutos. El grupo comenzó a seleccionarse ya en el tercero de los bucles, en cada uno de los pasos por San Baronto.

El pelotón aceleró la marcha y atrapó a Delgado a 40 kilómetros del final, en la penúltima subida de la carrera. Comenzaron entonces los ataques entre los favoritos y Ander Okamika logró aguantar en un grupo perseguidor de una veintena de ciclistas, concluyendo 29º en el sprint final en Larciano. Las próximas clásicas en Italia serán el Giro della Toscana, el miércoles 10, y la Coppa Sabatini, el jueves 11.