Eric Fagúndez cierra la temporada con un top-10 en la Veneto Classic El uruguayo del Burgos Burpellet BH acabó octavo en la durísima clásica italiana, última carrera del año, tras formar parte de la escapada

Domingo, 19 de octubre 2025

El Burgos Burpellet BH completó la temporada 2025 con una gran actuación de Eric Fagúndez en la Veneto Classic. El joven uruguayo logró terminar octavo en una clásica italiana de mucha exigencia, que se decidió en los pasos por el muro adoquinado de La Tisa y el ascenso de sterrato a Diesel Farm.

Fagúndez entró en la fuga numerosa que se formó al inicio de la carrera y que acabaría disputándose la victoria. El charrúa supo sufrir en cada subida para aguantar con los más fuertes y cerró el curso deportivo por todo lo alto, con un nuevo top-10 antes equipos de la máxima categoría.

El uruguayo llegaba en muy buena forma a este final de temporada en Italia, como demuestra su cuarto puesto en el Giro del Véneto del pasado miércoles. La Veneto Classic siguió un guion similar al de la Copa Agostoni de hace unas semanas, donde una fuga numerosa también llegó a buen puerto. Al igual que en aquella ocasión, el Burgos Burpellet BH logró ubicar a uno de sus hombres en el corte bueno. Eric Fagúndez se marchó por delante junto a otros 18 ciclistas, un grupo que hizo camino y que nunca se vio inquietado por el pelotón perseguidor.

Los ascensos a La Rosina comenzaron a seleccionar la amplia nómina de ciclistas en cabeza de carrera, aunque fue el muro adoquinado de La Tisa, con sus rampas de más del 10%, el que más daño causó. Fagúndez llegó a descolgarse en los dos últimos pasos por la subida, pero siempre logró regresar a cabeza en el terreno llano posterior. Sin embargo, no pudo seguir a los más fuertes en el tramo de Diesel Farm, un tramo de sterrato tan complicado en su subida, con en la bajada.

El uruguayo coronó este ascenso en un segundo grupo de carrera, pero mantuvo su persecución en el repecho de Strada Soarda y en la aproximación a Bassano del Grappa. En un final igualmente ascendente, Eric logró acabar en una destacada octava posición. Con este resultado y el podio logrado por Sergio Chumil este sábado en la contrarreloj de los Juegos Centroamericanos, el Burgos Burpellet BH acabará el año como 27º equipo en el ranking mundial. La Unión Ciclista Internacional dará a conocer la clasificación definitiva este próximo martes 21 de octubre.