Georgios Bouglas cumplirá su tercera temporada en el Burgos Burpellet BH El campeón griego de contrarreloj renueva con el conjunto morado de cara a 2026 para seguir aportando su trabajo de equipo y su velocidad en las llegadas masivas

La plantilla del Burgos Burpellet BH para la temporada 2026 sigue cogiendo forma y, por tercer año consecutivo, Georgios Bouglas seguirá formando parte de ella. El sprinter griego, actual campeón nacional de contrarreloj y subcampeón nacional de ruta, ha logrado este curso deportivo varios puestos de honor en llegadas al sprint. Además, ha rendido a gran nivel con su selección nacional, acariciando en numerosas ocasiones el triunfo. También ha desempeñado una buena labor como hombre de equipo, contribuyendo a triunfos colectivos como el del Tour de Huangshan, donde trabajó en favor de Daniel Cavia en busca del maillot amarillo.

En la presente temporada, Bouglas ha centrado sus esfuerzos en las pruebas asiáticas y del este de Europa. Logró sendos top-10 de etapa en el Tour de Taiwán y en la Trans-Himalaya Cycling Race, donde concluyó noveno en la clasificación general. Aunque sus actuaciones más destacadas se dieron en el Campeonato de Grecia en el mes de junio. En la contrarreloj completó un esfuerzo excepcional para llevarse la medalla de oro por primera vez en su carrera deportiva. Tras ello, volvió a rendir a gran nivel en la prueba en ruta, donde logró la medalla de plata en una dura jornada de montaña nada sencilla para un velocista como él.

Durante todo el año, el veterano corredor griego ha ejercido también de gregario en favor de sus compañeros, una labor fundamental en un deporte colectivo como el ciclismo. Además de competir con el Burgos Burpellet BH, Bouglas también dispuso de un amplio calendario con su selección nacional y subió al podio en varias ocasiones: acabó tercero en el GP Kahramanmaras y el GP Edebiyat Yolu en Turquía, repitió este resultado en la etapa final del Tour de Kosovo y finalizó quinto en la Visit South Aegean Islands.

Georgios Bouglas, tras su renovación: «Veo al equipo como una familia. Siento que estoy en casa y ese ambiente familiar me da mucha más motivación. He podido lograr algunos buenos resultados, una victoria en el campeonato nacional de contrarreloj y varios podios. El próximo año espero lograr mejores resultados, ya que me siento mejor que el año pasado. Sé cómo trabaja el equipo y cómo son las carreras. Me siento más cómodo a la hora de lograr resultados y conseguir puntos. Espero ayudar al equipo y que ganemos más carreras, ya sea yo o mis compañeros, porque siento como propia cualquier victoria suya. Espero que tengamos una temporada exitosa».

Damien Garcia, director deportivo de la escuadra burgalesa, recuerda que el ciclista heleno: «Ha cumplido con los objetivos marcados. Siempre está dispuesto a trabajar para el equipo y cumplir con lo que se le pida. Ha hecho un año bastante completo, consiguiendo ser campeón nacional de crono y subcampeón de ruta. Estamos ilusionados de seguir trabajando un año más con él».

