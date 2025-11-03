BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat: «Ya no puedo más»
Sainbayar es el vigente campeón de Mongolia de contrarreloj. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Jambaljamts Sainbayar continuará en el Burgos Burpellet BH en 2026

El campeón de Mongolia de contrarreloj y medallista de bronce en el Campeonato de Asia renueva con el equipo morado por una tercera temporada y seguirá aportando su polivalencia en diferentes terrenos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

Jambaljamts Sainbayar, el único ciclista profesional de Mongolia, seguirá haciendo historia para su país tras renovar con el Burgos Burpellet BH por una tercera temporada. El escalador asiático de 29 años permanecerá en el equipo morado en 2026. Este año sumó una nueva victoria al reeditar su título de campeón nacional de contrarreloj y también subió al podio en los Campeonato de Asia. En la prueba disputada en Tailandia se colgó la medalla de bronce en un exigente final en alto en el que demostró sus cualidades como puncheur.

El mongol comenzó la temporada de forma idéntica a 2024, acabando quinto en la clasificación general del Tour de Sharjah. En la etapa inicial quedó tercero, solo por detrás de Mario Aparicio y su futuro compañero Lorenzo Quartucci. Después pudo acabar entre los 20 primeros en el Gran Premio de La Marsellesa y la Muscat Classic. En primavera disputó la Itzulia Basque Country tras haber destacado en el Gran Premio Miguel Indurain desde una larga escapada.

Jambaljamts, escapado a final de temporada en el Tour de Langkawi. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

La segunda mitad de su temporada se concentró en Asia, acabando 11º en la Trans-Himalaya Cycling Race y peleando nuevamente en las fugas del Tour of Magnificent Qinghai y el Tour de Langkawi. En la carrera malasia se quedó a las puertas de conseguir el maillot de la montaña, ya que terminó empatado a puntos con el vencedor final. Además, formó parte de la victoria colectiva del Burgos Burpellet BH en el Tour de Huangshan, donde ayudó a Daniel Cavia a hacerse con el maillot amarillo.

Tras su renovación, Jambaljamts Sainbayar comenta: «Es fantástico prolongar mi carrera profesional por un tercer año consecutivo en el Burgos Burpellet BH. Estoy muy contento y agradecido con todos mis compañeros de equipo y con el staff. Nos prepararemos para la nueva temporada con grandes objetivos y ambiciones».

Por su parte, Damien Garcia, director deportivo de la escuadra burgalesa destaca de Jambaljamts que «es un corredor muy completo, que puede aportar al equipo en varios aspectos. Va a seguir con nosotros por tercer año consecutivo. Esperamos que dé un paso más adelante, ya que todavía tiene margen de mejora. Confiamos en que será un ciclista indispensable para el equipo desde enero hasta octubre. Estamos contentos de seguir trabajando con él y de planificar la temporada 2026».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo
  2. 2 La granja de gallinas que se ampliará en un pueblo de Burgos para producir 187 millones de huevos
  3. 3 Cuatro personas heridas tras una nueva colisión múltiple en Burgos
  4. 4 Un conductor de patinete queda inconsciente tras chocar contra un coche en un pueblo de Burgos
  5. 5 Herido en la cabeza un menor en un segundo accidente múltiple ocurrido en la AP-1 de Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta
  7. 7 Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías
  8. 8 El extraño signo del pecado de Eva y Adán que preside el cementerio de Burgos
  9. 9 Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos
  10. 10 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Jambaljamts Sainbayar continuará en el Burgos Burpellet BH en 2026

Jambaljamts Sainbayar continuará en el Burgos Burpellet BH en 2026