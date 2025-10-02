José Manuel Díaz acaba sexto en la etapa reina del Tour de Langkawi El jienense del Burgos Burpellet BH fue uno de los más fuertes en la larga subida final a Fraser's Hill y Vojtěch Kmínek repitió presencia en fuga por segundo día consecutivo

El Tour de Langkawi vivió este jueves, 2 de octubre, su etapa reina y el único gran final en alto de la presente edición. Un día marcado en rojo para los escaladores del Burgos Burpellet BH, que lograron meterse en la pelea por la etapa y se encuentran bien emplazados en la clasificación general. José Manuel Díaz acabó sexto y Mario Aparicio fue 15º, ambos dentro del grupo de favoritos que se disputó la etapa al sprint. El largo ascenso de 28 kilómetros no fue suficientemente duro como para hacer una selección mayor y los principales escaladores entraron juntos en meta. Al no haberse creado diferencias, la carrera podría decidirse por las bonificaciones de las tres últimas etapas.

Antes del puerto final, el Burgos Burpellet BH volvió a estar representado en la escapada. Vojtěch Kmínek entró en la fuga, como ya hiciera un día antes camino de Kemaman. El checo, que era el quinto clasificado en la general al inicio del día gracias a los segundos de bonificación, aguantó en cabeza de carrera hasta los últimos kilómetros de la subida. Por detrás no hubo excesiva pelea y el ritmo impuesto fue eliminando rivales poco a poco, especialmente en la parte final del puerto, que tenía las rampas más duras. Un grupo de 15 ciclistas se disputó la victoria al sprint, con la presencia de los dos corredores morados.

En la clasificación general, Díaz Gallego es ahora 11º y Aparicio, 15º. Jambaljamts Sainbayar se mantiene segundo en la pelea por la montaña y el Burgos Burpellet BH es tercero en la clasificación por equipos. Todo ello a pesar de contar con un ciclista menos debido al abandono de Josh Burnett. El neozelandés sufrió una caída en la cuarta etapa y se fracturó el olecranon del cubito del brazo izquierdo, por lo que estará varias semanas fuera de competición.

Los sprinters volverán a ser los protagonistas este viernes en la sexta etapa entre Shah Alam y Port Dickson. Una jornada completamente llana de 123 kilómetros en la que las bonificaciones intermedias cobrarán una importancia mayor si cabe, dada la igualdad en la clasificación general. Habrá tres sprints intermedios repartidos a lo largo del recorrido, los dos primeros, ubicados cerca de la salida.

