Lorenzo Quartucci, primer fichaje del Burgos Burpellet BH para 2026 El 'puncheur' italiano de 26 años ha logrado esta temporada dos victorias en Asia y más de una veintena de top-10 en carreras de un día y etapas al sprint

Lorenzo Quartucci (Sansepolcro, 1999) es la primera incorporación del Burgos Burpellet BH de cara a la temporada 2026. El italiano de 26 años firma por una temporada con el conjunto morado, tras completar un gran año en el Team Solution Tech-Vini Fantini. Se trata de un corredor rápido, de perfil 'puncheur' y que pasa bien la media montaña, lo que le permite brillar en las clásicas y en llegadas al sprint. Esas cualidades le han permitido ganar en 2025 una etapa del Tour de Tailandia y la clásica The Road Race Tokyo Tama en Japón. En la que ha sido su mejor temporada como profesional, ha firmado un total de 22 top-10 en clásicas italianas y pruebas asiáticas, consiguiendo más de 400 puntos UCI.

Quartucci llegó al profesionalismo en 2021 con el equipo continental italiano Zalf Euromobil Fior, con el que logró ser tercero en el Gran Premio della Liberazione. Un año después acabó segundo en el Trofeo Città di Brescia y el Team Corratec-Selle Italia se fijó en él, firmando con el UCI ProTeam de cara a 2023. En su primer año en la categoría consiguió ser cuarto en el Gran Premio Santa Rita y décimo en la general del Tour de Hainan. Dio un paso adelante en 2024, disputando pruebas de mayor nivel y concluyendo sexto en el Gran Premio Vorarlberg, octavo en el Tour de Estambul y noveno en el Tour de Hainan.

Ampliar Lorenzo, en el podio tras su victoria en Tailandia. Tour of Thailand

Sin embargo, su año de consagración en el profesionalismo ha sido 2025. Comenzó la temporada siendo cuarto en el Tour de Sharjah, tras finalizar segundo en la etapa inicial, solo por detrás del burgalés Mario Aparicio. Acumuló experiencia a nivel WorldTour en el UAE Tour y la Strade Bianche antes de brillar nuevamente en Asia. Acabó quinto en el Tour de Taiwán, con otro segundo puesto de etapa, y tercero en el Tour de Tailandia, donde al fin obtuvo su primer triunfo profesional en un final en alto para ciclistas explosivos.

Temporada brillante en Italia

En primavera comenzó su idilio con las clásicas italianas, ya que acabó segundo en el Trofeo Città di Castelfidardo y cuarto en el Trofeo Alcide de Gasperi. En verano obtuvo la sexta plaza en el prestigioso Giro de los Apeninos, antes de viajar a Japón, donde volvió a alzar los brazos en The Road Race Tokyo Tama, una nueva carrera de un día para escaladores. Su temporada continuó con la sexta plaza en la general del Czech Tour y la décima en el Gran Premio Kranj en Eslovenia. Remató su brillante temporada en Italia, donde fue noveno en el Trofeo Matteotti y quinto en la Milano-Rapallo.

Ampliar El italiano ha disputado la Strade Bianche en dos ocasiones. Luca Bettini / Sprint Cycling Agency

Lorenzo Quartucci recuerda cómo ha ido evolucionando su fichaje por la escuadra burgalesa: «Cuando recibí la propuesta del Burgos Burpellet BH me sentí honrado y pensé que había llegado el momento de plantearme un nuevo reto después de tres años en el mismo equipo. El Burgos Burpellet BH representa una importante oportunidad de crecimiento, a nivel personal y como corredor. Estoy muy satisfecho con esta temporada, con dos victorias y varios puestos entre los diez primeros, tanto en las clásicas de un día como en las carreras por etapas. Desgraciadamente, tuve que interrumpirla antes de lo previsto porque una caída en el Giro della Romagna me provocó una lesión en el cuádriceps. Estoy muy motivado por empezar la nueva temporada con el maillot del Burgos Burpellet BH. Espero repetir los resultados de este año y dar un paso más como ciclista».

Por su parte el director deportivo del Burgos Burpellet BH, Damien Garcia tiene claro que «Lorenzo va a ser un corredor importante para el equipo. Ha demostrado un gran nivel este año, de enero hasta septiembre. Es un ciclista muy constante, con cualidades de puncheur y también una punta de velocidad interesante. Nos va a aportar mucho en finales al sprint de grupos reducidos. Esperamos que se desarrolle y siga creciendo como ciclista unido a nuestro equipo. Estamos deseando empezar a trabajar con él y seguro que nos aportará unos resultados muy buenos en el futuro».

