Marlen Reusser conquista la Vuelta a Burgos tras una brillante contrarreloj

BURGOSconecta Burgos Domingo, 25 de mayo 2025, 19:18 Comenta Compartir

La ciclista suiza Marlen Reusser, del Movistar Team, se coronó como campeona de la Vuelta a Burgos Femenina 2025 gracias a una espectacular actuación en la cuarta y última etapa, una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros disputada entre Villasana de Mena y Lezana.

Reusser, especialista en la lucha contra el crono, voló sobre el asfalto burgalés para detener el reloj en 12 minutos y 51 segundos, superando a la francesa Juliette Labous (FDJ), que marcó un tiempo de 12:57, y a la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), que finalizó tercera con 12:59. Las tres fueron las únicas corredoras capaces de bajar de los 13 minutos en una jornada marcada por la tensión y el alto nivel competitivo.

Durante la etapa, varias ciclistas marcaron tiempos destacados. Rebecca Koerner (Uno-X Mobility) fue la primera en romper la barrera de los 14 minutos, con un crono de 13:24. Le siguieron Jane Zoe Backstedt (Canyon), quien mejoró con 13:05, y posteriormente Lotte Kopecky (SD Worx), que se puso líder provisional con 13:03. Sin embargo, ni ella ni la noruega Mie Ottestad (Uno-X), que hizo 13:01, lograron mantener el liderato ante el empuje final de Labous y, finalmente, de una imbatible Reusser.

Reusser no esperaba que la victoria fuera tan clara

Ayer nos comentaste que llevabas dos años sin una contrarreloj, pero hoy has estado impresionante... ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Sí, hoy fue un buen día, porque me sentí bien y además esta contrarreloj es realmente buena. Es corta, nueve km, y fue muy interesante por su aspecto técnico. Fue una remontada muy buena en la contrarreloj individual.

El paisaje es uno de los puntos fuertes de esta etapa ¿Qué tal, lo disfrutaste?

No, claro que no. No se ve nada. Podría ser donde sea. No veo nada, solo mi atención en el camino que tengo por delante. Pero en el reconocimiento, o cuando vinimos en autobús, por supuesto, tenemos a Sara Martin, ella es de aquí, y me encanta esta zona, es preciosa, así que, por supuesto, disfruté de las vistas.

Esta décima edición ha terminado y tú eres la ganadora ¿Qué tal ha ido la Vuelta a Burgos en conjunto para ti?

Fue muy bonita. O sea, vinimos con la idea de que yo podía ganar la general, pero que fuera tan claro, no lo sabíamos ni lo esperábamos, así que, claro, estamos súper contentos. Creo que mostré una buena forma, pero también todo el equipo hizo un gran trabajo en la carrera. También, por ejemplo, hoy, ya sabes, hago una contrarreloj individual, pero la preparación y el apoyo es un gran equipo detrás, como que hacen muchas cosas y lo hacen muy bien, así que realmente pude concentrarme muy bien en mi tarea.

Temas

Vuelta a Burgos