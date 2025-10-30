Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico KAS Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976

El ciclismo vasco está de luto. Luis Zubero, que formó parte del mítico Kas, ha muerto a los 77 años. Natural de Zeberio, fue corredor profesional desde 1968 hasta 1976.

Estuvo en el KAS seis años, desde sus inicios como profesional hasta 1974. Después militó en Monteverde y terminó su singladura en este deporte en Furzi, en 1976.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

