Nuevo triplete de clásicas para el Burgos Burpellet BH en la Bretaña francesa

El Burgos Burpellet BH regresará a Francia esta semana para disputar tres carreras de un día en la región de Bretaña. Pruebas muy variadas, aptas para velocistas, clasicómanos y 'puncheurs'. El jueves 8 de mayo comenzará este triplete con los Boucles de l'Aulne-Châteaulin, cita en formato de circuito y plagada de repechos a la que el equipo morado regresa por primera vez desde 2021. Un día después, los burgaleses debutarán en el Tour de Finisterre, carrera marca de la casa de la Copa de Francia, plagada de pequeñas cotas en su recorrido. Tras un día de descanso, el domingo 11 llegará la más exigente de las tres: el Tro-Bro Léon. Uno de los recorridos más llamativos del calendario internacional debido a sus 29 tramos de tierra y en el que los morados ya acumulan cuatro participaciones.

La primera de las tres carreras serán los Boucles de l'Aulne-Châteaulin el jueves 8 de mayo. Como su nombre indica, se trata de tres bucles o circuitos que se repiten en varias ocasiones, partiendo siempre desde la localidad de Châteaulin, hasta completar un total de 183 kilómetros. El primero de ellos, de 22 kilómetros, se dirigirá hacia el norte, afrontándose en dos ocasiones. El segundo se repetirá hasta cuatro veces, con un total de 20 kilómetros en los que se incluye la subida a Ménez Quelc'h hacia el sur de la ciudad. El tercer bucle consiste en la mitad norte de este circuito previo, con ocho kilómetros de trazado que se completarán siete veces. El Burgos Burpellet BH ya disputó esta carrera en 2019 y 2021.

La segunda de las citas será el Tour de Finisterre, el viernes 9 de mayo. El equipo morado debutará en la carrera bretona, que tiene como punto de partida y llegada la localidad de Quimper. La prueba de 168 kilómetros tendrá el típico recorrido de las clásicas de la Copa de Francia, con numerosas pequeñas cotas y un circuito final en el que se seleccionará el pelotón de favoritos. Este último bucle de 10 kilómetros se repetirá en hasta cuatro ocasiones, desembocando en un posible sprint de un grupo reducido.

Ampliar Clément Alleno, un habitual en las pruebas de la Copa de Francia. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Finalmente, tras un día en el que reponer fuerzas, el equipo morado disputará por quinta vez en su historia el Tro-Bro Léon, el domingo 11 de mayo. La carrera comenzará y finalizará en Lannilis, tras un largo recorrido de 203 kilómetros. A lo largo de toda la prueba habrá repartidos hasta 29 tramos de tierra, la seña de identidad y el factor que más endurecerá esta clásica. Un total de 34 kilómetros de sterrato, algo más propio de competiciones de gravel que de carretera. Será una carrera de supervivencia en la que los morados ya han podido acumular experiencia en años previos. Ángel Fuentes, Antonio Angulo o el ahora director Jesús Ezquerra pudieron acabar en los puestos delanteros en dichas ediciones.

El Burgos Burpellet BH acudirá a estas tres clásicas francesas con ocho ciclistas, participando siete de ellos en cada prueba. Como velocistas para una posible llegada en grupo, George Jackson, Daniel Cavia y Antonio Angulo serán las principales bazas moradas. No podían faltar tampoco dos corredores que se desenvuelven a las mil maravillas en este tipo de clásicas, como Ángel Fuentes y Clément Alleno. De cara al terreno más montañoso de los primeros días, buscarán ser protagonistas Hugo de la Calle y Sergio Chumil. Completa la alineación morada un corredor polivalente como Rodrigo Álvarez, con buena punta de velocidad y capaz de superar los pequeños repechos. La rotación prevista es que el jueves no sea de la partida Rodrigo, el viernes descansará Jackson y el domingo no competirá Chumil.