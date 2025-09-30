Premio de la combatividad para Sainbayar y top-10 de Kmínek al sprint en Malasia El Burgos Burpellet BH ha iniciado el Tour de Langkawi teniendo presencia en las escapadas y peleando en las primeras llegadas masivas

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:03

Buen comienzo en el Tour de Langkawi para un Burgos Burpellet BH que sigue dando la cara en este final de temporada. El equipo morado logró el premio de la combatividad en la tercera etapa de la carrera malasia por medio de Jambaljamts Sainbayar. El mongol entró en la escapada del día y estuvo a punto de enfundarse el maillot de la montaña, quedando empatado a puntos con el nuevo líder de dicha clasificación. En la resolución al sprint, el checo Vojtěch Kmínek logró una destacada novena posición. Previamente, Clément Alleno había bonificado en uno de los sprints intermedios y escala hasta la 15ª plaza en la clasificación general.

Después de dos jornadas llanas en las que la carrera se decidió en sendos sprints del pelotón, la montaña hizo acto de presencia este martes y el Burgos Burpellet BH lo aprovechó para buscar la escapada. Jambaljamts Sainbayar atacó en los primeros compases de la carrera y entró en una fuga de cinco corredores. En la pelea por el maillot de la montaña, cruzó en segunda posición la subida a Gerik y en primer lugar el ascenso a Sri Banding. Todo se decidiría en Puncak Titiwangsa, un largo puerto de 18 kilómetros que el mongol coronó segundo, quedando empatado a 15 puntos con otro de los fugados. Al haber cruzado en primer lugar este puerto de primera categoría, el desempate favorecía al ciclista rival, que se hizo con el maillot blanco a puntos azules.

Ampliar Sainbayar, escapado en la tercera etapa del Tour de Langkawi. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

El pelotón se rompió tras los tres pasos de montaña y se elevó el ritmo para eliminar a algunos de los velocistas que habían quedado cortados. Esto provocó que la fuga fuera pronto neutralizada. En el terreno llano posterior, se cruzaron los tres sprints intermedios y Clément Alleno logró un segundo de bonificación en el tercero de ellos en Machang. Hubo tiempo para un nuevo ataque de Sainabayar, que no llegó lejos, pero que fue recompensado con el premio de la combatividad. En la llegada al sprint en Pasir Puteh, Vojtěch Kmínek ejerció de velocista. El checo ya había sido undécimo en la etapa previa y logró acabar noveno en esta ocasión. Su primer top-10 de la temporada tras una buena colocación en los kilómetros finales.

Este miércoles, el Tour de Langkawi continuará con una etapa completamente llana, que circulará en todo momento junto a la costa. Será un recorrido de 142 kilómetros con inicio en Kuala Terengganu y final en Kemaman. Se espera una nueva llegada al sprint entre los principales velocistas. Por el camino habrá tres sprints bonificados, uno muy cerca de la salida, que seguro pelearán los hombres de la general. En los kilómetros finales se ascenderá una pequeña cota de cuarta categoría, que podría romper el empate a puntos en la clasificación de la montaña.

