Recta final de la temporada para el Burgos Burpellet BH en Malasia El equipo morado disputa por tercera vez el Tour de Langkawi, carrera de ocho días que comienza este domingo y en la que ya logró un triunfo de etapa en 2022

En la recta final de la temporada, el Burgos Burpellet BH correrá por tercera vez en el Tour de Langkawi (Malasia), desde el domingo 28 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre. Serán ocho oportunidades para brillar en jornadas para velocistas y cazaetapas. La etapa reina se vivirá el jueves, con la llegada en alto a Fraser's Hill. Una carrera en la que el equipo burgalés ya logró ganar en 2022 por medio de Alex Molenaar, que triunfó desde una escapada.

El Tour de Langkawi recorrerá de norte a sur la Malasia peninsular, comenzando en la pequeña isla que da nombre a la prueba con una etapa de apenas 97 kilómetros con salida y llegada en Kuah. Podría ser la primera oportunidad para los velocistas, que únicamente deberán superar una pequeña cota de cuarta categoría a 13 kilómetros del final. El lunes serán 166 los kilómetros que separarán Padang Besar de Kepala Batas, en otra jornada mayoritariamente llana en la que los hombres rápidos serán los protagonistas.

Más desafiante será el tercer parcial, con sus 198 kilómetros de recorrido entre Gerik y Pasir Puteh. En la primera mitad de la jornada se ascenderán tres puertos de montaña, incluido uno de primera categoría, dando paso a una segunda parte de la carrera mucho más llana. La cuarta etapa de 141 kilómetros entre Kuala Terengganu y Kemaman volverá a ser llana en su totalidad, salvo por una pequeña cota puntuable en los kilómetros finales. Un día después tendrá lugar la única llegada en alto de la carrera, hasta el puerto de Fraser's Hill. Un ascenso en el que finalizará una etapa de 123 kilómetros con inicio en Temerloh y que será decisiva para la general.

Jornadas para velocistas

El Tour de Langkawi entrará en su recta final con otras dos jornadas consecutivas que serán más aptas para los velocistas, circulando siempre junto a la costa. Una de 123 kilómetros entre Shah Alam y Port Dickson, el viernes, y otra de 215 kilómetros entre Melaka y Medini, el sábado. El desenlace de la carrera malasia se vivirá el domingo 5 de octubre con una última etapa de 180 kilómetros entre Tangkak y Kuala Lumpur, donde la montaña recuperará el protagonismo. En la última hora de la carrera rumbo a la capital del país, se subirán dos puertos de segunda categoría en los que podría romperse la carrera.

Ampliar José Manuel Díaz regresó a la competición en las clásicas italianas. Massimo Fulgenzi / Sprint Cycling Agency

El Burgos Burpellet BH acudirá al Tour de Langkawi con un gran bloque de escaladores para pelear por los puestos importantes de la clasificación general. José Manuel Díaz y Josh Burnett llegan tras correr en las clásicas italianas, mientras que Mario Aparicio retoma la competición tras su buena actuación en La Vuelta. Como hombres rápidos, Clément Alleno y Jambaljamts Sainbayar acuden después de su exitosa presencia en el reciente Tour de Huangshan. Completa la alineación un fiable gregario como es Vojtech Kmínek.