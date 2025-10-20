Sergio Chumil, campeón de los Juegos Centroamericanos El guatemalteco del Burgos Burpellet BH ganó la medalla de oro en la prueba en ruta disputada en su país, un día después de haberse colgado el bronce en la contrarreloj

El Burgos Burpellet BH concluye la temporada 2025 con una nueva victoria. Sergio Chumil se impuso en la prueba en ruta de los Juegos Centroamericanos disputados en Guatemala, última carrera del calendario UCI de 2025. El guatemalteco se dio un auténtico baño de masas ante su público en la carrera disputada en Quetzaltenango. Con un ataque en la penúltima de las 14 vueltas que se dieron al circuito de la autopista de Los Altos, Chumil se marchó en solitario en cabeza de carrera, en busca de su tercer triunfo de la temporada. Una medalla de oro que vino acompañada del bronce logrado el día previo en la contrarreloj individual.

Después de su gran actuación hace una semana en el Trofeo Tessile & Moda italiano, Sergio Chumil viajó a su país para unirse a la selección de Guatemala en la importante cita centroamericana. Unos juegos que se disputan cada cuatro años, enfrentando a los mejores corredores de América Central. El sábado, el ciclista del Burgos Burpellet BH subió al podio tras acabar tercero en la contrarreloj. El ciclista chapín completó los 30 kilómetros de recorrido en 42 minutos y 18 segundos.

Ampliar Chumil se hace con la victoria ante su afición. ederación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala

Al día siguiente, pudo mejorar este resultado haciéndose con la victoria en la prueba en ruta. La selección de Guatemala controló en todo momento los ataques de los favoritos de otras selecciones y un pequeño grupo de corredores llegó en cabeza a la penúltima vuelta al circuito. Entre ellos aguantaba Sergio Chumil, que arrancó en un tramo de subida y logró abrir pronto una ventaja de más de medio minuto. El guatemalteco no tuvo problemas en el giro final y pudo festejar ante su afición una nueva victoria, como las que ya logró este año en O Gran Camiño (Galicia) y en el campeonato nacional.

Sergio Chumil tras no pudo ocultar su felicidad tras su triunfo cosechado: «Estoy muy gradecido a la selección que me dio la oportunidad de correr nuevamente e hizo un excelente trabajo para controlar la carrera. Jugamos bien nuestras cartas y pudimos rematar de la mejor manera al final. La fuga llegó a tener unos cinco minutos, pero tuvimos la mente fría para manejarnos de la mejor manera. Dedico la victoria a mi familia, que ha estado aquí en la carrera conmigo, y a toda la afición de Guatemala, que siempre ha estado pendiente de mis actuaciones. Querían que ganase alguna carrera aquí y esta vez se nos dio la oportunidad».