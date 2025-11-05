Tomoya Koyama renueva una temporada más por el Burgos Burpellet BH El japonés seguirá creciendo en el equipo morado en 2026 tras acumular experiencia en su primer año en la categoría UCI ProTeam y ejercer una siempre importante labor de gregario

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

El Burgos Burpellet BH ha anunciado la renovación de Tomoya Koyama. El japonés continuará vinculado a la estructura morada en 2026 tras haber completado su primer año en la categoría UCI ProTeam. El corredor de 27 años, nacido en Matsubara (Osaka), ha progresado enormemente desde su incorporación hace un año y ha ejercido una importante labor de equipo. Ejerciendo de gregario, ha comandado el pelotón, ha buscado escapadas y ha sido parte indispensable de triunfos como el obtenido en el Tour de Mentougou.

Su temporada de estreno en el profesionalismo comenzó en la Challenge de Mallorca y el Tour de Omán, donde se puso al servicio de sus compañeros de equipo. En primavera regresó a Japón y disputó varias pruebas nacionales, sirviéndose de sus habilidades como velocista para acabar noveno en el Critérium de Utsonomiya. Regresó después a Andorra, donde reside durante la temporada, para perfeccionar sus habilidades en el terreno de montaña.

El nipón volvió a la competición en China, Turquía e Italia, logrando tres premios colectivos. Junto a sus compañeros, subió al podio en el Tour de Hainan, la Trans-Himalaya Cycling Race y el Tour de Mentougou como ganadores de la clasificación por equipos. En esta última carrera del año, ayudó a defender el liderato de Carlos García Pierna en la general, trabajando siempre al frente del pelotón. Con su renovación son ya 21 los ciclistas confirmados por el Burgos Burpellet BH para la próxima campaña.

Tomoya Koyama, tras su renovación: «La temporada 2025 ha sido la primera en la que he competido en un conjunto de categoría UCI ProTeam. A menudo me sorprendía del tamaño y del alto nivel del equipo. Hubo muchos retos que afrontar, pero gracias a la ayuda del staff y de mis compañeros, pude crecer mucho. El Burgos Burpellet BH es ahora como mi casa y estoy muy contento de renovar mi contrato de cara a 2026. La próxima temporada daré lo mejor de mí para contribuir aún más al éxito del equipo».

Temas

Ciclismo