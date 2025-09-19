Tres ciclistas del Burgos Burpellet BH disputarán el Mundial en Ruanda Sergio Chumil, Merhawi Kudus y Alexandre Mayer han sido convocados por las selecciones de Guatemala, Eritrea y Mauricio para pelear por el maillot arcoíris en una cita histórica en África

Este fin de semana comenzarán los Campeonatos del Mundo de ciclismo y el Burgos Burpellet BH contará con tres representantes en la lucha por los preciados maillots arcoíris. Sergio Chumil, Merhawi Kudus y Alexandre Mayer representarán a las selecciones de Guatemala, Eritrea y Mauricio en la prueba en ruta del próximo domingo 28 de septiembre. El mauriciano correrá también la contrarreloj individual (domingo 21) y la contrarreloj por equipos (miércoles 24). La cita mundialista tendrá lugar por primera vez en la historia en África, más concretamente en Ruanda, un país emergente en el ciclismo y con una orografía muy montañosa.

El Campeonato del Mundo comenzará este domingo 21 con la prueba de contrarreloj individual. Los corredores se enfrentarán a un recorrido de 40,6 km con salida en el estadio BK Arena de Kigali y llegada en el Centro de Convenciones de la capital ruandesa. Será una prueba contra el crono muy dura, al incluir hasta cuatro subidas de montaña, lo que favorecerá a ciclistas de perfil más escalador.

Tras unos ocho primeros kilómetros más llanos, se subirá la Côte de Nyanza desde dos vertientes diferentes (2,5 km al 6% y 6,5 km al 3,5%). Un largo descenso conducirá hasta la Côte de Peage (2 km al 6%) y el último escollo a superar será la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6%), una subida adoquinada que se corona a un kilómetro de la meta.

Ampliar Alexandre Mayer disputará los Campeonatos del Mundo por segunda vez. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

La competición continuará el miércoles 24 con la contrarreloj por equipos mixta. Se darán dos vueltas a un circuito de 21,2 kilómetros, completando la primera de ellas los hombres, que darán el relevo a las mujeres para la segunda mitad. El recorrido es una versión reducida de la contrarreloj individual, incluyendo únicamente la primera de las subidas a la Côte de Nyanza y el empedrado ascenso a la Côte de Kimihurura.

Prueba en ruta

La competición concluirá el domingo 28 con la prueba en ruta. Como es habitual en este tipo de citas, será una larga jornada de más de seis horas sobre la bicicleta, con un total de 267 kilómetros. Aunque la dureza será aún mayor por el terreno montañoso, acumulándose hasta 5475 metros de desnivel positivo. La parte central de la carrera será un circuito de 13,6 kilómetros al que se darán hasta 15 vueltas. En todas ellas se subirá la Côte de Kigali Golf (800 m al 8%) y la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6%).

Solo se saldrá de este bucle tras el noveno giro, para afrontar una única vez el circuito largo de 32,5 kilómetros en el que se escalarán los dos ascensos más célebres del país: el Monte Kigali (6 km al 7%) y el Muro de Kigali (400 m al 11%), una subida adoquinada que se hizo famosa por su dureza y la gran presencia de público en el Tour de Ruanda.

