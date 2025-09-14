BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía.

Ver 10 fotos
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía. Efe

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista

C. P. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

Noticias relacionadas

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pequeño pueblo de Burgos olvidado donde nació el idioma de 600 millones de personas
  2. 2 Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos
  3. 3 La Primitiva vuelve a sonreír a Burgos con un premio de 553.000 euros
  4. 4 Burgos saborea uno de sus productos estrella en la I Feria de la Morcilla IGP
  5. 5 Destinan 500.000 euros para 17 proyectos de desarrollo rural en la provincia de Burgos
  6. 6 La localidad de Burgos donde más sube el precio de la vivienda en verano: un 5,5% en solo un mes
  7. 7 Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos
  8. 8 El enigma del número 60: el cuadrado mágico oculto en la Catedral de Burgos
  9. 9 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 13 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta