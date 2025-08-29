Sergio Chumil del Burgos BH, entre los más fuertes en la alta montaña de La Vuelta El guatemalteco del Burgos Burpellet BH ocupa la 23ª posición en la clasificación general tras los finales en alto en las estaciones de esquí de Pal (Andorra) y Cerler (Huesca)

Las primeras etapas de alta montaña de La Vuelta demostraron la dureza del recorrido de la presente edición y el Burgos Burpellet BH estuvo metido en la pelea por los puestos importantes de la general. Sergio Chumil confirmó que llega a la carrera en una condición física inmejorable y acabó entre los 30 primeros en las llegadas en alto de Pal y Cerler, tras sendas duras etapas de alta montaña. El guatemalteco es ahora el 23º en la general y el sexto en la clasificación de los jóvenes. Dos jornadas también complicadas para los morados, que perdieron a Daniel Cavia por enfermedad y se quedan con solo seis ciclistas para el resto de la carrera.

Tanto en la sexta como en la séptima etapa, la victoria fue para la fuga y Sergio Chumil aguantó entre los 20 más fuertes del pelotón. El pasado jueves, acababa el 30º en la subida a la estación de esquí de Pal en Andorra. Un día después, era 26º en el ascenso a Cerler en Huesca, tras otra etapa con más de 4000 metros de desnivel positivo. En esta última, el pelotón imprimió un fuerte ritmo desde el ascenso inicial al Port del Cantó, con sus inacabables 25 kilómetros de ascenso. La carrera se fue seleccionando en los sucesivos pasos de montaña y Chumil aguantó en un pequeño grupo posterior al del líder, entrando en meta a solo un minuto del maillot rojo de la carrera.

Un día, por otro lado, nada sencillo para el Burgos Burpellet BH, debido al proceso viral que atraviesan varios de sus corredores. Tanto Mario Aparicio como Eric Fagúndez tuvieron que sufrir para acabar la etapa por diferentes problemas de salud, aunque el principal damnificado de la jornada fue Daniel Cavia. El vallisoletano también comenzó la etapa enfermo y tuvo que bajarse de la bicicleta a mitad de carrera por recomendación médica. Un duro varapalo para el equipo burgalés, que ya ha perdido a dos de sus corredores, tras el abandono de Carlos García Pierna en la cuarta etapa.

La Vuelta continuará este sábado con una etapa, a priori, más asequible, pero en la que el viento podría dar un susto con los temidos abanicos. La carrera saldrá de Monzón y acabará en Zaragoza tras 164 kilómetros de recorrido. No habrá puertos puntuables, pero sí una serie de pequeños repechos en la primera mitad de carrera. La segunda parte, tras pasar por Huesca, será más favorable, camino del sprint intermedio de Peñaflor de Gallego. A 25 kilómetros de meta se pasará por la línea de meta y se entrará en un circuito urbano en torno a la capital aragonesa.