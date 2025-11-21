Edna Imade, gran novedad en una lista continuista de Sonia Bermúdez

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:29 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

España ya tiene la nómina de 25 futbolistas para afrontar el reto de la final de la Liga de Naciones femenina, en la que aspira a revalidar la corona que conquistó en febrero de 2024 ante Francia, en la primera edición del torneo.

A través de la voz del Mago Pop y escenas de Madrid, y el Metropolitano, donde se disputará el duelo de vuelta de la final, la selección española femenina dio a conocer su relación de jugadoras para el asalto a doble partido frente a la poderosa Alemania.

Sonia Bermúdez optó por la continuidad en su segunda convocatoria, como era lógico después de la exhibición en la semifinal frente a Suecia, con goleada en Málaga (4-0) y triunfo por la mínima en Gotemburgo (0-1) para redondear un estreno por todo lo alto para la nueva era.

En la lista, de 25 convocadas en lugar de las 23 de octubre, entran la debutante Edna Imade, nacida en Marruecos y recientemente nacionalizada, Leila Ouahabi, Alba Redondo y Athenea del Castillo, que ya se incorporó sobre la marcha en la anterior ventana por la lesión de Salma Paralluelo, la principal baja en este parón de selecciones y única ausencia en relación a la anterior lista junto a Lucía Corrales.

Más gol

«Es una jugadora que aparte de tener mucho gol, es fuerte, va muy bien de cabeza, se va a quedar esos balones de espaldas, ataca bien el espacio, es rápida.... He tenido la suerte de hablar bastante con ella, es una chica encantadora y estamos encantados de contar con ella», comenzó analizando Sonia Bermúdez la principal novedad de su convocatoria, Edna Imade.

La delantera de la Real Sociedad es una de las grandes protagonistas de la destacable temporada del equipo 'txuri urdin' que está tercero en la Liga, igualado a puntos con el Atlético, segundo, con hasta siete goles de su atacante predilecta, a solo una diana de las pichichis Ewa Pajor y Claudia Pino, también presente en la convocatoria española después de su destacado desempeño realizador frente a Suecia en octubre.

Las 25 convocadas

Porteros: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Defensas: Ona Batlle, Leila Ouahabi, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández y Olga Carmona.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Vicky López, Alexia Putellas y Fiamma Benítez.

Delanteras: Eva Navarro, Alba Redondo, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Cristina Martín-Prieto, Athenea del Castillo, Edna Imade y Jenni Hermoso.

