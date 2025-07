Aitana Bonmatí: «Es un final muy cruel»

Daniel Panero Madrid Domingo, 27 de julio 2025, 21:20 Comenta Compartir

Aitana Bonmatí dio la cara tras perder la final de la Eurocopa. La centrocampista española fue una de las jugadoras que falló un penalti en la tanda definitiva y se la pudo ver afectada a la conclusión del choque. «Estoy jodida y vacía. Supongo que en los próximos días iré asimilando lo que ha pasado. En el fútbol no siempre se puede ganar. Nos hemos vaciado, pero es muy cruel porque era nuestro objetivo. Pido perdón por mi fallo, no lo he podido meter», afirmó la futbolista.

Fue un partido en el que España pudo tener el control del juego, pero en el que se topó con un rival que supo sufrir y llegar a una tanda de penaltis en la que pudo estar más cómoda. «Hemos hecho un buen partido y hemos sido superiores al rival, pero en el fútbol no siempre es suficiente. Si no metes goles, se te puede ir el partido a los penaltis. Ellas no llegaban. Nos ha faltado elegir mejor los centros, entre otras cosas», aseguró Aitana.

Por último, Aitana aprovechó la ocasión para mandar un mensaje positivo de cara al futuro. «A nivel de fútbol hemos sido las que hemos dado el mejor juego de todo el torneo. El próximo europeo volveremos a intentarlo, somos una generación de oro con jugadoras muy jóvenes«, concluyó.

Irene Paredes, muy tocada

«No sé ni que decir. Es un momento durísimo. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero al final hacía falta esa pizca de suerte que sí ha tenido Inglaterra durante todo el torneo», afirmó Irene Paredes nada más terminar la final. La central de la selección se mostró desolada tras un partido en el que España tuvo «más control», pero en el que aseguró que «no se trata de merecer, sino de marcar más goles que el rival».

Irene Paredes lamentó también los errores que cometió España en la final. «Era una oportunidad de ganar, aunque ellas también juegan. Nos han metido un gol evitable, pero hay errores y aciertos. Ellas estaban cómodas con llegar a los penaltis. Nosotras confiábamos en nosotras mismas, pero al final es una pena», sentenció.