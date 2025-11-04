Inglaterra se cruza en el camino de España hacia la reconquista del Mundial El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado encuadrado en el grupo A3, donde también están Islandia y Ucrania

España ya conoce su camino para reconquistar el Mundial ganado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. El equipo dirigido por Sonia Bermúdez ha quedado encuadrado en el grupo A3 de clasificación para la cita mundialista de Brasil 2027 con las selecciones de Inglaterra, Islandia y Ucrania, según ha decidido el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

El sorteo ha provocado que España e Inglaterra se vuelvan a ver las caras después de la final de la pasada Eurocopa, que cayó del lado de las inglesas en la tanda de penaltis. El doble duelo entre españolas e inglesas dejará dos partidos de alto voltaje entre las actualez campeonas del mundo y las campeonas de Europa. Todo un clásico en el fútbol femenino de selecciones.

En la fase de clasificación las selecciones competirán a lo largo de seis jornadas entre los meses de febrero y junio de 2026 en las que cada selección jugará un partido en casa y otro a domicilio. Los ganadores de cada grupo de la Liga A obtendrán plazas directas para el torneo mundialista mientras que las siete plazas restantes y otra plaza en el 'play-off' se decidirán en los últimos meses del 2026.

La primera selección clasificada de cada grupo obtendrá el billete para Brasil 2027, mientras que las segundas y terceras jugarán un 'playoff' ruta 1 (ante los mejores equipos de las ligas B y C); la cuarta, un 'playoff' ruta 2 (contra selecciones de la liga B).

Solo 12 de las 53 selecciones que participan en esta fase de clasificación tendrán billete para el Mundial de Brasil. Once de ellas lo conseguirán de forma directa, mientras la duodécima saldrá de una repesca entre confederaciones.

