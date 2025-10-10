Ancelotti reactiva a Rodrygo y disfruta con Vinicius

Óscar Bellot Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 15:46 | Actualizado 16:29h. Comenta Compartir

Brasil bailó ante Corea del Sur al ritmo que marcaron Rodrygo y Vinicius. Los dos extremos del Real Madrid lideraron, junto a Estevao, la 'manita' que le endosó la Canarinha al combinado asiático en un amistoso disputado este viernes en Seúl que sirvió para reactivar al paulista y mantener al fluminense con la velocidad de crucero que ha alcanzado en las últimas semanas. Disfruta la Verdeamarela y aún más lo hace Carlo Ancelotti, que no pudo tener un reencuentro más feliz con quienes fueron dos de sus atacantes de referencia durante la segunda etapa del transalpino en Chamartín.

Con el billete ya sellado para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, la selección brasileña programó dos amistosos en la ventana de octubre con el objetivo de seguir ensamblando el bloque que peleará por recuperar el cetro mundial en el verano de 2026. El primero de ellos, ante Corea del Sur, supuso un chute de autoestima para el combinado sudamericano, revitalizado desde la llegada al banquillo de Carletto.

El técnico de Reggiolo sumó este viernes su tercer triunfo desde que está al mando de la pentacampeona del mundo con una plácida goleada ante Corea del Sur que abrió Estevao en el minuto 13 aprovechando un gran servicio de Bruno Guimaraes y que cerró en el minuto 77 Vinicius culminando un contragolpe fulgurante. Tiró de zancada y genialidad el '7' del Real Madrid para abrochar un partido en el que Rodrygo se erigió en el gran protagonista.

Regreso feliz

El Rayo volvía a la selección brasileña más de medio año después de su última aparición con la Verdeamarela y aprovechó la ocasión para reivindicarse. Ubicado como enganche dentro de un 4-2-3-1 en el que Vinicius y Estevao se repartían los costados del frente ofensivo y el 'red' devil' Matheus Cunha ejercía como punta de lanza, Rodrygo fue un tormento para la retaguardia coreana, a la que fustigó con un doblete.

El primero de los tantos del '11' del Real Madrid llegó en la recta final de la primera parte, cuando Bruno Guimaraes desencadenó una acción en la que se dieron cita el pasado y el presente del Real Madrid. Vinicius recogió el esférico en la banda y buscó a Rodrygo, que se asoció con Casemiro para amagar primero y fusilar después a la red con un disparo con rosca. Volvió a aparecer el futbolista de Osasco al inicio de la segunda mitad con otra diana que vino a culminar otra jugada en la que también se vieron involucrados Casemiro y Vinicius. Robó esta vez el 'stopper' del Manchester United y combinó con Vinicius, quien, a su vez, asistió para que Rodrygo sellase el cuarto gol de una selección brasileña en la que de nuevo Estevao había dejado su impronta con otro tanto dos minutos antes.

No pudo tener mejor desarrollo un partido en el que la Seleçao homenajeó a Pelé con motivo del 85 aniversario del nacimiento del legendario futbolista de Três Corações portando una escarapela con su efigie en la camiseta. Y es que el 'jogo bonito' se hizo presente en el Estadio Mundialista de Seúl con un notable sello madridista.

Supervisando las operaciones desde la banda estaba Ancelotti, comandando la retaguardia apareció Militao y liderando la vanguardia estuvieron Rodrygo y Vinicius junto Estevao, la emergente estrella del Chelsea. No era la primera vez que Vinicius se ponía al servicio con la selección brasileña de quien fuera el técnico que espoleó su carrera en el Real Madrid puesto que el fluminense ya participó en los dos primeros compromisos de Carletto al frente de la Canarinha el pasado mes de junio, pero sí la primera ocasión que tuvo Rodrygo de demostrarle al de Reggiolo que está en proceso de volver por sus fueros.

Rodrygo no vestía la camiseta de Brasil desde el 26 de marzo, cuando la Verdeamarela cayó de forma estrepitosa frente a Argentina en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires (4-1). Poco después, el Rayo entraba en un túnel con el Real Madrid que también le llevó a perder protagonismo con Brasil. Sin embargo, su buen inicio de temporada y el cariño que siempre le ha tenido Carletto le han llevado de vuelta a la pentacampeona del mundo, una oportunidad que no ha desaprovechado el paulista.

Es la primera vez que Rodrygo ve puerta por partida doble desde finales de enero, cuando hizo dos tantos frente al Brest en un partido correspondiente a la fase liga de la Champions. Desde entonces solo ha registrado una muesca en su revólver con el Real Madrid en partido oficial, frente al Atlético en la ida de octavos de final de la pasada edición de la máxima competición continental. Cierto es que anotó un tanto en el amistoso disputado en agosto contra el Tirol, pero el doblete con Brasil, con la que no marcaba desde septiembre del año pasado, debe servirle para reafirmarse mientras trata de recuperar su sitio en el Real Madrid de Xabi Alonso.