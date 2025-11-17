BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Estadio de La Cartuja será la sede de la final de Copa del Rey hasta 2028. Efe
Fútbol

La Cartuja, sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028

Será la séptima consecutiva que se dispute en el estadio sevillano, según anunció este lunes la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol

Óscar Bellot

Sevilla

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:37

La final de la Copa del Rey no se mueve del Estadio de La Cartuja de Sevilla. Así lo anunció este lunes la Junta Directiva de la Federación Española que se celebró en la capital hispalense con motivo del partido que se disputará mañana entre España y Turquía y que servirá para que los de Luis de la Fuente certifiquen el billete para el Mundial de 2026.

«Hoy la Junta Directiva acaba de adjudicar para los próximos tres años la final de la Copa del Rey: temporadas 2025-26, 2026-27 y 2027-28 en esta maravillosa ciudad», anunció el presidente de la Federación, Rafael Louzán. Con esta decisión, la final del próximo mes de abril será la séptima consecutiva que se dispute en el estadio sevillano, que actúa como sede fija del partido por el título de Copa desde la campaña 2018-19.

La primera de este nuevo acuerdo se disputará el próximo 25 de abril de 2026, sábado de Feria de Sevilla. Si se suma la final de la temporada 2017-18, que se celebró en el estadio Benito Villamarín, Sevilla completará una década consecutiva como sede de la final copera.

Madrid y Valencia también optaban

Sevilla se ha llevado el gato al agua, pero había varias ciudades que se habían mostrado interesadas en hacerse este partido, entre ellas Madrid, con el Metropolitano, y Valencia, con Mestalla. Las últimas finales celebradas en La Cartuja han visto salir campeones a la Real Sociedad (2020), Barcelona (2021), Betis (2022), Real Madrid (2023) y Athletic (2024).

Antes de este ciclo consecutivo de finales, Sevilla las había acogido en 1999 y 2001, ambas también en La Cartuja, cuando Valencia y Zaragoza resultaron campeones. Además, en 1925, la final copera se disputó en el estadio Reina Victoria, con triunfo del Barcelona.

