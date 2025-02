Cristiano Ronaldo: «Florentino no se portó muy bien conmigo negociando» El futbolista portugués dice que «Mbappé no sabe jugar de delantero centro porque no es su posición»

Amador Gómez Madrid Martes, 4 de febrero 2025, 13:05 Comenta Compartir

«Florentino Pérez aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería echarse atrás y yo también quise, pero ya no podía, porque ya había dado mi palabra a la Juve y no podía romperla», ha asegurado Cristiano Ronaldo, que abandonó el Real Madrid en el verano de 2018 para buscar «una motivación diferente», después de haber conquistado con el equipo blanco su cuarta Champions.

Pese a sus diferencias con el presidente del Real Madrid, Cristiano asegura que tiene «aprecio y respeto» a Florentino y, cuando acabe su carrera deportiva, no descarta regresar al club blanco «y hacer algo chulo». «Estaré siempre con el Madrid en mi corazón. Es donde más feliz fui», reconoció el futbolista portugués en una entrevista al programa 'Los amigos de Edu' en LaSexta.

«Mi ciclo en el Real Madrid estaba cerrado«, reconoció Cristiano, quien recordó sin embargo su vínculo con el club y la ciudad. «Mis hijos crecieron allí. Mateo es muy del Madrid. Me pica diciendo que Mbappé es mejor que yo», desveló el delantero luso del Al-Nassr saudí. Incluso aconsejó a Mbappé cómo debe moverse en el terreno de juego para triunfar en el Real Madrid. «Mbappé no sabe jugar de delantero centro porque no es su posición. Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de '9' como Cristiano, porque yo también tuve que aprender«.

«Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de '9' como Cristiano, porque yo también tuve que aprender», apuntó el portugués, quien asegura que si él fuera Mbappé «jugaría como juega Cristiano de delantero». «Aparezco dentro del área, no estoy dentro del área. Hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. No puede esperar, tiene que aparecer. Si yo lo sigo haciendo, él también puede». «Es muy bueno, y la afición del Madrid tiene que protegerlo», reclamó en alusión al francés, de quien dice que quiere «mucho».

«Messi siempre me trató bien»

A Carlo Ancelotti se le preguntó este martes si él pensaba que Cristiano el el mejor de la historia, como considera el luso -«Soy el jugador más completo que ha existido», dice el luso-, y el técnico italiano zanjó el debate. «Cristiano ha marcado y está marcando una época. Para mí ha sido el mejor, porque me ha ayudado mucho con los goles que ha marcado para quedarme tranquilo en el Real Madrid», dijo Ancelotti.

También habló Cristiano de Leo Messi y su «muy buena relación» con el argentino. «Siempre me trató bien», desveló Cristiano, pese a que en muchas ocasiones sintió frustración por perder varios Balones de Oro ante el ex del Barça. También mostró su rechazo al último Balón de Oro concedido a Rodri. «No hay credibilidad. Vinicius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí; son luchas que no puedes ganar», lanzó quien con 39 años ve el final de su vida futbolística cerca, aunque piensa llegar «a los 40 o 42 años».