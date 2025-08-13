Un PSG todavía verde reacciona a tiempo ante el Tottenham

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:31 | Actualizado 23:37h. Comenta Compartir

El campeón de Europa está todavía muy lejos de su mejor versión, pero sigue siendo un equipo ganador. El PSG rescató en Údine la Supercopa de Europa, el primero de los seis títulos oficiales a los que aspira esta temporada, al derrotar en los penaltis a un Tottenham más rodado después de levantar un 0-2 en los minutos finales. Van de Ven y el Cuti Romero, dos defensas, impusieron la ley de un equipo menos dotado que su rival pero con muchos más kilómetros de preparación en las piernas, pero Kang-in Lee y Gonçalo Ramos, dos relevos desde el banquillo, permitieron la reacción a tiempo del conjunto parisino.

Sobre la bocina despertó el cuadro de Luis Enrique, que apostó de inicio por un once muy ofensivo, sin Fabián Ruiz pero con cuatro atacantes como Kvaratskhelia, Doué, Barcola y Dembélé. Al monarca de la Champions le costó desde el inicio imponer a través del balón su teórico favoritismo frente a un rival en una fase más avanzada de preparación, que replegado, apostó por un planteamiento basado en la presión para intentar contragolpear tras cada robo de balón.

El paso de los minutos consolidó el esperado dominio de balón francés, aunque sin rédito ofensivo en forma de oportunidades merced al sólido comportamiento táctico del conjunto inglés, que estrenaba en partido oficial la pizarra del danés Thomas Frank y redujo los espacios a la mínima expresión.

PSG Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery (Kang-in Lee, min. 68), Vitinha, Kvaratskhelia (Fabián Ruiz, min. 60), Doué (Gonçalo Ramos, min. 77), Barcola (Mbaye, min. 68) y Dembélé. 2 (4) - 2 (3) Tottenham Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Palhinha (Gray, min. 72), Betancur, Sarr (Bergvall, min. 90), Kudus (Tel, min. 80), Richarlison (Solanke, min. 72) y Spence. Goles: 0-1: min. 39, Van de Ven. 0-2: min. 48, Romero. 1-2: min. 85, Kang-in Lee. 2-2: min. 94, Gonçalo Ramos.

Penaltis: 0-1: Solanke. 0-1: Vitinha, fuera. 0-2: Betancur. 1-2: Gonçalo Ramos. 1-2: Van de Ven, para Chevalier. 2-2: Dembélé. 2-2: Tel, fuera. 3-2: Kang-in Lee. 3-3: Porro. 4-3: Nuno Mendes.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Amarillas a Richarlison, Barcola, Pacho, Danso y Dembélé.

Incidencias: Supercopa de Europa disputada en el Stadio Friuli de Údine.

Así las cosas, hubo poco que echarse a la boca en la primera entrega de la Supercopa de Europa. Chevalier, que debutó como portero del PSG tras la decisión de apartar a Donnarumma y así forzar su salida, desbarató una de las escasas ocasiones al desviar el disparo de Richarlison a la contra. Enfrente, al rey de Europa se le notó el escaso margen de preparación con una alarmante falta de desborde por las bandas, una de las mejores virtudes de un equipo todavía lejos de su mejor versión tras el parón veraniego.

Teniendo en cuenta el desarrollo del partido, no se pudo calificar de injusto el 0-1, obra de Van de Ven tras una volea de Palhinha que rechazaron entre Chevalier y el larguero. El defensa neerlandés no perdonó en segunda instancia y premió la intensidad del Tottenham, que sin brillo pudo imponer su frescura. De hecho, la mínima ventaja londinense al descanso fue incluso una buena noticia para el PSG dado el remate de cabeza al palo de Kudus justo antes de la pausa.

Perdonó el Tottenham antes del paso por los vestuarios, pero no inmediatamente después de la reanudación, cuando un envío de Pedro Porro al área gala lo aprovechó el Cuti Romero, siempre pleno de jerarquía, para desde el segundo palo cabecear el balón a la red, no sin cierta colaboración de Chevalier, esta vez mucho menos inspirado.

Sin respuesta alguna del PSG a una situación límite, Luis Enrique deshizo su apuesta inicial con la entrada de Fabián. Consiguió virar el rumbo de un partido hasta entonces más cercano al tercer tanto inglés que a una hipotética reacción del campeón de la Champions. Así, Barcola recortó distancias, pero tras un fuera de juego previo del propio Fabián.

Reacción 'in extremis'

El PSG, obligado por las circunstancias, asumió la iniciativa en los últimos minutos y puso cerco al área del Tottenham. Con algo más de voluntad que acierto le dio vidilla al duelo con el tanto de Kang-in Lee, y el tanto del surcoreano fue el despertador.

La reacción llegó justo a tiempo, pues anticipó la igualada en el descuento de otro suplente, Gonçalo Ramos, atinado para de testa aprovechar el envío de Dembélé tras una gran maniobra del candidato al Balón de Oro. El portugués forzó 'in extremis' la tanda de penaltis y los lanzamientos desde los once metros sonrieron al representante de la Champions, que cumplió con los pronósticos en la Supercopa de Europa por séptima ocasión consecutiva.