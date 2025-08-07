BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, con el '10', su nuevo dorsal en el Barça. Enric Fontcuberta / EFE

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Los también azulgranas Raphinha y Lewandowski y los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham también optan al galardón más prestigioso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:24

Tres jugadores españoles aspiran a heredar el trono de Rodri Hernández en el Balón de Oro. Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz figuran entre los 30 nominados al galardón que concede cada año la revista France Football, el más prestigioso del fútbol mundial y cuya gala se adelanta este año al lunes 22 de septiembre, en el habitual Théatre du Chatelet de París.

El joven extremo azulgrana es uno de los grandes aspirantes, junto al atacante del PSG Ousmane Dembélé. Con menos opciones parten los también culés Raphinha y Lewandowski, así como los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham, que sitúan en un total de siete los representantes de la Liga, los mismos que la poderosa Premier League inglesa.

El PSG de Luis Enrique, brillante campeón de Europa, se lleva la palma con hasta nueve nominados. Le siguen de lejos el Barça, con cuatro, y el Liverpool, con tres representantes.

En categoría femenina la lista de aspirantes españolas se eleva hasta las cinco representantes, con la doble Balón de Oro Aitana Bonmatí, su predecesora al frente del galardón Alexia Putellas, así como Mariona Caldentey, campeona de la Champions con el Arsenal, Patri Guijarro y Esther González.

-Los candidatos:

Lamine Yamal (Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Vitinha (PSG), Vinicius (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Salah (Liverpool), Fabián Ruiz (PSG), Declan Rice (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Cole Palmer (Chelsea), Olise (Bayern), Nuno Mendes (PSG), Scott McTominay (Nápoles), Mbappé (Real Madrid), MacAllister (Liverpool), Lewandowski (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kvaratskhelia (PSG), Harry Kane (Bayern), Joao Neves (PSG), Achraf (PSG), Haaland (Manchester City), Gyokeres (Arsenal), Guirassy (Borussia Dortmund), Dumfries (Inter), Doué (PSG), Donnarumma (PSG), Dembélé (PSG) y Bellingham (Real Madrid).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves
  3. 3 Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida
  4. 4 Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
  5. 5 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos
  7. 7 El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125
  8. 8 Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal
  9. 9 Cuenta atrás para un San Pablo Burgos renovado que sueña en grande en su regreso a la ACB
  10. 10 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro