Urgente Muere un hombre tras chocar con una furgoneta en la provincia de Burgos y arder su moto
Leo Messi seguirá en el Inter Miami. Reuters
MLS

Leo Messi renueva por el Inter Miami

El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Leo Messi jugará un año más en el Inter Miami. El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028, tal y como anunció el propio club de Florida un día antes del primer partido de los 'playoff' de la MLS contra Nahville.

Messi, de 38 años, llegó al Inter Miami en 2023 después de jugar tres temporadas en el Paris Saint Gemain, al que se incorporó a su vez en 2021 después de abandonar el Barcelona.

Además de la importancia futbolística, esta renovación supone que Leo Messi acompañará al Inter Miami en su traslado a su nuevo estadio, previsto para el próximo año.

