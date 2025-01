El Atlético hace escala en Salzburgo camino de octavos

Ignacio Tylko Madrid Martes, 28 de enero 2025, 17:51 Comenta Compartir

Tras ganar sus últimos cuatro partidos de la Champions y garantizarse plaza al menos entre los 16 primeros, el Atlético se exige ahora vencer este miércoles en casa del débil Salzburgo, ya eliminado, para terminar la liguilla en el 'top 8' y ahorrarse así el incómodo y peligroso 'playoff' de dieciseisavos. El empate también debería servirles a los colchoneros, pero no les garantiza nada.

Parecía imposible que el equipo de Simeone llegase a estas alturas en una posición tan ventajosa después de ser vapuleado en Da Luz ante el Benfica y de caer en el Metropolitano ante el Lille, pero la tormenta amainó con la prestigiosa y afortunada victoria en feudo del París Saint-Germain y el horizonte se despejó con los triunfos posteriores ante el Sparta de Praga, el Slovan de Bratislava y, sobre todo, la épica remontada de la semana pasada ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pese a jugar en inferioridad durante una hora por la expulsión de Pablo Barrios.

Nada como depender de sí mismo llegados a este punto de la novedosa máxima competición continental. Los cálculos están claros. Un triunfo en la ciudad de Mozart le permitiría al Atlético igualar la mejor racha de triunfos continentales de la era Cholo y le garantiza al menos la sexta plaza. Sería quinto si el Milan no vence por dos goles o más que él en su visita a Zagreb, cuarto si no ganan el Arsenal al Girona o el Inter al Mónaco, y tercero si todos esos condicionantes se dan a la vez. Las tablas ante el campeón austriaco valdrían si cinco de sus ocho perseguidores no vencen en sus respectivos duelos. Incluso el Atlético puede obtener el billete directo a octavos perdiendo, aunque en ese supuesto sus opciones quedan reducidas a que no ganen ocho de los 13 rivales que le siguen en la clasificación.

Barrios y Javi Galán, ausentes

Con las bajas ya confirmadas de Barrios y de Javi Galán, seguramente reemplazados por Koke y Samu Lino, respectivamente, Simeone trabaja más en el aspecto mental. La clave es que no le pasen factura en Europa a sus soldados el batacazo de Butarque y el tropiezo ante el Villarreal que le ha hecho pasar de ser líder en la Liga a situarse segundo, a cuatro puntos del Real Madrid y yo solo tres por delante del Barça. Aunque Sorloth ya está disponible, es suplente habitual y todo apunta a que Simeone recurrirá a la dupla ofensiva que forman Griezmann y Julián Álvarez, entre los que suman ya 38 goles este curso, 16 del argentino y 12 del francés. El Principito descansó de inicio ante el Villarreal y encadena cuatro encuentros sin marcar, pero la Araña fue héroe con sus doblete ante el Leverkusen y suma cinco dianas en sus últimos tres partidos de Champions.

La aventura no comenzó bien, ya que el vuelo se tuvo que retrasar a la tarde y entrenar antes en Majadahonda a causa del fuerte viento. Para el Salzburgo es sobre todo una cuestión de honra, de prestigio. Sufre una temporada nefasta, ya que incluso es quinto en la débil Bundesliga austriaca, viene de recibir una manita en el Santiago Bernabéu y en su último encuentro de Champions como local recibió otro correctivo por parte del PSG (0-3). Son muy débiles en las áreas, con solo cuatro goles marcados por 23 anotados, solo por debajo del Slovan de Bratislava. Los centroeuropeos solo han sido capaces de ganar al Feyenoord en De Kuyp.

Alineaciones probables:

Salzburgo: Schlager, Dedic, Baidoo, Blank, Terzic, Yeo, Capaldo, Bidstrup, Gloukh, Daghim y Nene.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta, Giuliano, De Paul, Koke, Lino, Griezmann y Julián Alvarez.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Red Bull Arena.

TV: 21:00 h. Red Bull Arena.