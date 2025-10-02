El Barça-Olympiacos, también se jugará en Montjuic El club azulgrana anunció este jueves que el partido del 21 de octubre a las 18.45 horas se jugará en el Estadi Olímpic y no en el Camp Nou como ponía la UEFA en su web

Javier Varela Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49

El Barcelona tampoco jugará en el Camp Nou el segundo partido en casa de la Liga de Campeones -ante el Olympiakos-, como había publicado la UEFA en su página web. El club azulgrana anunció este jueves que el encuentro del próximo 21 de octubre a las 18.45 horas se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El club azulgrana también explicó que sigue trabajando para poder inaugurar cuanto antes el Camp Nou, del que se van acumulando fechas de reapertura sin que se terminen cumpliendo desde hace meses. El Barcelona está en constantes conversaciones con Ayuntamiento de la Ciudad Condal y estudiando las enmiendas que le envió la pasada semana, paso necesario para poder obtener el permiso de primera ocupación que permite la asistencia de aficionados. Como es lógico, el consistorio ha dicho en varias ocasiones, que dicha licencia sólo se concederá cuando haya una garantía total de seguridad para los aficionados que acudan al Camp Nou.

Más 'fácil' la reapertura en Liga

A pesar de este contratiempo en la Liga de Campeones, el Barcelona tiene sobre la mesa el objetivo de regresar al Camp Nou el sábado 18 de octubre, en el partido de Liga ante el Girona. En principio, podría recibir el visto bueno para el acceso de 27.000 espectadores y el club confía en reciba los permisos del Ayuntamiento.

Sin embargo, en la Champions, la UEFA exige que el segundo lateral esté abierto para que el aforo se sitúe en 45.000 espectadores. Por ello, la nueva fecha que se ha puesto como objetivo el club del regreso al Camp Nou en la Liga de Campeones es el 9 de diciembre, en el compromiso contra el Eintracht de Frankfurt. Pero para que esto ocurra, además de la autorización del Ayuntamiento necesita el permiso especial de la UEFA para poder jugar en dos sedes distintas. Una petición que ya se ha llevado a cabo desde el Barcelona.

Constantes retrasos

El Camp Nou cerró sus puertas en mayo de 2023 y el traslado provisional al Estadi Olímpic de Montjuïc se presentó como un mal necesario y como un paréntesis corto hasta poder regresar al nuevo estadio. Tras una temporada en el estadio olímpico, en el que se logró ganar la Liga, la Copa y la Supercopa de España, el Barcelona anunció que regresaría al Camp Nou en el trofeo Gamper el 10 de agosto de 2025. Sin embargo, no logró a tiempo la licencia municipal de ocupación parcia.

La siguiente fecha de la que se habló fue el 14 de septiembre, primer partido liguero del Barcelona en casa. Finalmente, el duelo ante el Valencia se disputó en el Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores. El mismo escenario que tuvo apra recibir al Getafe. En la tercera jornada en casa, el pasado domingo ante la Real Sociedad, el partido se llevó a Montjuic.