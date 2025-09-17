El Barça inicia el camino a la Sexta en Newcastle

Daniel Panero Madrid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:30 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

El Barcelona inicia este jueves su camino en la Liga de Campeones con la espina todavía clavada de la pasada temporada. El conjunto que dirige Hansi Flick se quedó en las semifinales y ahora abre una nueva andadura ante el Newcastle en St. James's Park, en un partido complicado ante una de las grandes revelaciones de la pasada Premier League y sin su gran estrella. No estará Lamine Yamal, todavía con problemas en la espalda, pero sí los Raphinha, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lewandowski o Ferran Torres, jugadores que buscan dar un paso al frente en el principio del trayecto hacia la sexta 'orejona' de los culés.

Y es que ese es el gran objetivo que se ha marcado el Barça para esta temporada. Tras la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, el premio gordo ahora es una Champions que se le resiste a los culés desde 2015, demasiado tiempo para una entidad acostumbrada a codearse con los más grandes del concierto europeo. Esa década colea en un vestuario renovado, pero que ahora sabe la importancia que tiene cada partido en un formato de la Liga de Campeones que no permite relajaciones para lograr estar entre los ochos primeros. «Hay que aprender de cada partido, de lo que nos pasó el año pasado. Quiero lo del domingo, todo el mundo conectado, centrado. No estaban Lamine, Balde o Gavi, pero lo hicimos bien contra el Valencia y es lo que quiero ver también mañana, un buen partido», declaró el técnico alemán.

Las palabras de Flick son las de un entrenador que sabe que ya no hay probaturas y que además su equipo tiene todos los mimbres necesarios para volver a reinar en Europa. Por eso se enfadó después de que los suyos levantaran el pie del acelerador en las primeras jornadas y por eso se mostró satisfecho tras el 6-0 al Valencia el pasado fin de semana. Esa línea es la que tratará de trasladar al duelo frente al Newcastle con un once en el que se repetirá la estructura que aplastó a los de Corberán en el Johan Cruyff, pero con pequeños retoques. Cubarsí y Eric García podrían repetir en la zaga, De Jong, ya recuperado, podría ser la novedad en la medular y arriba hay muchas más incógnitas. Raphinha volverá al once y Dani Olmo y Lewandowski pueden tener una oportunidad para revertir la situación que en las últimas semanas les ha llevado a estar en el banquillo.

Un rival con dudas

El verano del Newcastle ha dado para muchas cosas, pero no todas han sido buenas para Eddie Howe. El caso de Alexander Isak, que finalmente ha acabado en el Liverpool, ha marcado toda la planificación de una entidad que estaba construida para ser un club comprador, pero que se ha topado con la realidad del mercado. El sueco le dio un golpe de realidad a las urracas y todavía no se han repuesto en un inicio de temporada con muchas dudas y con apenas cinco puntos en las primeras cuatro jornadas. Y todo gracias a un pírrico 1-0 el fin de semana en casa contra el Wolves, colista de la Premier League.

Pese a ello, el Newcastle todavía conserva muchas de las señas de identidad que le hicieron ser un equipo complicado para los rivales el pasado año. Los de Eddie Howe son intensos, especialmente en St. James's Park, cuentan con jugadores de peso en el centro del campo como Bruno Guimaraes o Tonali y tienen además una verticalidad que puede ser la gran amenaza para la siempre adelantada zaga que plantea Flick. Todo ello viene regado por el talento ofensivo de Gordon, Elanga o el recién aterrizado Woltemade, un fino atacante de dos metros capaz de hacer cosas con los pies propias de la España del 'tiki taka'. Así es el Newcastle y así competirá contra el Barça, sabedor de que sus opciones de estar entre los ocho primeros pasan por la atmósfera que pueda generar ante su público.

-Alineaciones probables:

Newcastle: Pope, Livramento, Burn, Schär, Trippier, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Barnes, Woltemade y Murphy.

Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Pedri, De Jong, Fermín, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: St. James's Park.

TV: Movistar Liga de Campeones.