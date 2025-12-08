El PSV toma la temperatura al Atlético

Javier Varela Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

El duelo del Atlético ante el PSV no es solo un partido: es un termómetro. Un examen de madurez para saber si los de Simeone son capaces de trasladar su versión dominante a escenarios de máxima exigencia o siguen siendo un equipo del montón cuando salen del abrigo de su gente. De momento este año no lo ha logrado en las cuatro grandes citas que ha tenido en Anfield, en el Emirates Stadium, en el Camp Nou y en San Mamés. En todos salió con una derrota y con malas sensaciones. Eindhoven espera con la exigencia alta de un equipo que lleva casi tres meses sin perder -la última derrota fue a mediados de septiembre ante el Union St. Gilloise- y el Atlético debe decidir qué temperatura quiere mostrar en Europa para tomar aire y sacar la cabeza o seguir en cuidados intensivos.

Muy bien deberá hacer las cosas el Atlético si quiere meterle mano a un PSV que no solo manda con paso firme en la Eredivisie, sino que también ha convertido el Philips Stadion en una visita al dentista. Una mala noticia para los rojiblancos cuya capacidad competitiva lejos del Metropolitano todavía no ha encontrado la temperatura adecuada. En Champions suman por derrotas sus dos partidos fuera de casa y en Liga, los dos últimos partidos han echado por tierra lo labrado en su estadio en el mes de noviembre. Su fiabilidad como visitante (dos victorias en las últimas diez salidas) contrasta con su poderío en casa con pleno de triunfos en los últimos diez partidos. Qué Atlético veremos en Eindhoven será determinante para saber hacia dónde se inclina la balanza del partido.

A la ecuación se suman las ausencias importantes ya conocidas de Marcos Llorente, Álex Baena y José María Giménez, a la que se suma Clément Lenglet, que sufrió una contractura muscular en el último choque liguero ante el Athletic. La única buena noticia que llevarse a la boca es la vuelta de Johnny Cardoso a la convocatoria, aunque será difícil que parta desde el inicio. Con este panorama, Simeone deberá plantar un equipo que compita con continuidad, sea sólido en territorio ajeno y encuentre el gol que se le resiste lejos de Madrid. No hay más que ver que la producción ofensiva lejos del Metropolitano se ha desplomado. De los hombres de ataque, solo Julián Álvarez ha visto puerta fuera de casa -y el gol fue en el mes de agosto-, mientras que Griezmann, Sorloth y Raspadori siguen sin estrenarse como visitantes.

A diferencia del Atlético, el PSV no sufre crisis creativas ni falta de gol: dinamismo por fuera, llegada en segunda línea y una producción ofensiva que obliga al adversario a defender en alerta permanente. Sólo hay que ver que en los últimos cinco partidos ha anotado 15 goles -incluidos cuatro al Liverpool en Anfield- y solo ha recibido tres tantos. Unos números que obligan a los rojiblancos a salir con los cinco sentidos al Philips Stadion si quieren sumar en un partido que servirá de termómetro para testar su estado de salud en Europa.

Alineaciones probables

PSV: Kovar, Sergiño Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Wanner, Guus Til, Veerman, Dennis Man, Ricardo Pepi y Saibari.

Atlético: Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Hora: 21:00 h. Estadio: Philips Stadion.

TV: Movistar Liga de Campeones 2.