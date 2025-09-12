BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El entrenador del Barcelona Hansi Flick. Efe

La UEFA levanta la sanción a Flick y podrá dirigir al Barça en el estreno de Champions

Apreció parcialmente el recurso del club por la sanción que recibieron el técnico alemán y su ayudante tras el partido ante el Inter de Milán

C. P. S.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:44

Buenas noticias para el Barcelona y para Hansi Flick. El técnico alemán, y su segundo entrenador Marcus Sorg, podrá dirigir al equipo desde el banquillo de St. James's Park en el estreno de la Champions League ante el Newcastle el próximo jueves. Los dos arrastraban un partido de sanción después de los incidentes ocurridos tras finalizar el partido de vuelta de las semifinales de la pasada temporada ante el Inter de Milán.

La UEFA ha aceptado parcialmente el recurso presentado por la entidad azulgrana y levanta a ambos la suspensión por un partido que les había impuesto por haber incurrido en una violación de los principios generales y reglas básicas de las normas conducta que marca la reglamentación de la máxima competición continental de clubs.

A pesar de que ya no están sancionados, tanto Flick como Sorg permanecerán bajo un período de 'vigilancia' de un año. Esto supone que si cualquiera de los dos tuvieran un comportamiento o reacción inadecuada o fuera de la normativa serían sancionados y se les añadirá el castigo que ahora les han levantado.

