La Real tira de efectividad en Dinamarca y da el primer paso hacia octavos

La Real Sociedad tiró de efectividad en Dinamarca, frente al Midtjylland, para dar el primer paso hacia los octavos de final de la Europa League, cuyo pasaporte se decidirá el próximo jueves en Anoeta. El equipo donostiarra marcó dos tantos en poco más de media hora, uno de penalti, provocado y marcado por Brais Méndez y señalado por el VAR, y el segundo, un golazo de Kubo, en sus dos primeros remates a portería y únicos durante 70 minutos.

La eficacia en ataque de la Real fue plena, aunque no pudo dejar su puerta a cero, ya que cuando se acercaba el descanso el Midtjylland consiguió marcar en una de las claras ocasiones que tuvo, durante un partido en el que el conjunto danés se estrelló una vez con el palo. El poste jugó a favor de la Real cuando solo se llevaban tres minutos de partido y Marrero, que dejó en el banquillo a Remiro, también se erigió como protagonista con dos grandes paradas consecutivas poco antes de que Kubo diese una nueva muestra de talento y contundencia para acercar a la Real a octavos.

Aunque el Midtjylland fue más ambicioso y generó mucho peligro en el primer tiempo, sobre todo por la banda izquierda, aunque también provocó una tempranera amarilla al joven Balda, que debutó en Europa y obligó a Imanol a sustituirle a los 24 minutos, fue la Real la que se llevó la victoria. Con escaso control, pero con contundencia ofensiva en un encuentro en el que las rotaciones dieron resultado a la Real, más sólida y dominadora tras el descanso, cuando saltaron al campo, entre otros, Zubimendi y Oyarzabal.

Midtjylland Lössl, Andersson, Diao, Bech, Paulinho (Jensen, min. 77), Castillo (Franculino, min. 66), Dani Silva (Pedro Bravo, min. 46), Sorensen (Byskov, min. 81), Osorio, Buksa y Simsir (Krüger-Johnsen, min. 66). 1 - 2 Real Sociedad Marrero, Aramburu, Aritz, Pacheco (Aguerd, min. 46), Balda (Javi López, min. 24), Olasagasti (Zubimendi, min. 46), Pablo Marín, Kubo, Brais Méndez, Barrenetxea (Sergio Gómez, min. 46) y Óskarsson (Oyarzabal, min. 74). Goles: 0-1: min. 11, Brais Méndez, de penalti. 0-2: min. 32, Kubo. 1-2: min. 38, Sorensen.

Árbitro: Orel Grinfeeld (Israel). Tarjetas amarillas a Balda, Buksa, Simsir, Castillo, Brais Méndez, Aramburu y Javi López.

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Europa League, disputado en el Arena Herning.

Después de superar un susto con un cabezazo al poste tras un saque de falta del Midtjylland, no tardó la Real en abrir el marcador, cuando Sorensen pisó a Brais Méndez en una internada del gallego. Aunque el árbitro pitó la acción fuera del área, el VAR confirmó que había sido dentro y Brais Méndez este vez no falló desde los once metros. Ese gol no dio sin embargo tranquilidad a la Real, que siguió sufriendo ante las acometidas por las bandas de Simrir y Osorio, para obligar a Marrero a lucirse. Sin embargo, cuando peor lo estaba pasando el equipo guipuzcoano apareció Kubo para, en una de sus grandes jugadas individuales, poner el segundo.

La pegada había puesto el 0-2 con sendos disparos a puerta de la Real y, aunque el conjunto danés no dejó de intentarlo y encontró premio cuando se acercaba el descanso, el equipo dirigido por Imanol dio un paso al frente en la segunda parte, con mayor equilibrio y experiencia, aunque tuviese que dedicar muchos minutos a contener en su campo. El tercer disparo a puerta de la Real, muy lejano y sin ningún peligro, no llegó hasta el minuto 70 y el Midtylland volvió a reaccionar, para seguir buscando el tanto del empate, que no llegó porque la Real se defendió en ese tramo final mucho y bien para certificar un triunfo de enorme valor.