Sorloth salva un punto en otro sacrificado partido del Atlético, que jugó con diez

Amador Gómez Madrid Sábado, 15 de febrero 2025, 20:54 | Actualizado 21:00h.

Solo tres minutos después de saltar al campo, Alexander Sorloth, que se ha convertido en uno de los jugadores decisivos para el Atlético con los marcadores en contra, salvó un punto en otro sacrificado partido del equipo rojiblanco, que jugó ante el Celta casi todo el encuentro con diez y, gracias al gigante noruego, arañó al final un merecido empate. Un polémico penalti, por un pisotón de Le Normand a Borja Iglesias que ya es habitual en esta Liga que se salde con pena máxima, puso en ventaja al Celta, pero los cambios de Simeone volvieron a darle resultado, en un duelo condicionado por la tempranera autoexpulsión de Pablo Barrios, decretada por el VAR, por una dura entrada a Pablo Durán.

Para señalar el penalti contra el Atlético el árbitro sin embargo no dudó, para permitir a Iago Aspas, seis minutos después de saltar al campo, marcar su primer gol en el estadio colchonero, donde hasta esa acción fatídica el equipo rojiblanco aguantó de forma sobresaliente en defensa con diez e incluso fue superior en la segunda parte a un Celta inoperante en ataque. El empate fue el mal menor para el Atlético, que se vio en inferioridad desde el minuto 6 y fue capaz de exhibir orgullo y mostrar una buena imagen, para evitar en el 81' una derrota que hubiese sido injusta. El Atlético logró desactivar al Celta de medio campo hacia adelante y tras el descanso dio un paso al frente para sacudirse el dominio visitante, aunque tampoco gozó de ocasiones claras hasta que el conjunto vigués se adelantó en el marcador.

El gol desde los once metros marcado por Iago Aspas dejó muy tocado al equipo colchonero, pero Simeone reaccionó con tres cambios de golpe y el sustituto del incansable Giuliano resultó determinante con un remate nada más pisar el área tras un balón en largo de Giménez. Sorloth se lo cocinó frente a Starfeld y el Atlético aprovechó así al máximo una de las escasas oportunidades de las que dispuso, porque el duelo se le puso cuesta arriba desde el principio y debió emplearse más en destruir que en crear. Los jugadores rojiblancos acabaron exhaustos tras su ejercicio de supervivencia defensiva y enorme despliegue físico y al menos tuvieron el premio de un punto muy sufrido y trabajado.

Atlético Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán (Reinildo, min. 59), Giuliano (Sorloth, min. 78), De Paul (Correa, min. 78), Barrios, Lino (Koke, min. 10), Griezmann (Gallagher, min. 78) y Julián Alvarez. 1 - 1 Celta Guaita, Starfelt, Carlos Domínguez (Mingueza, min. 37), Marcos Alonso, Javi Rodríguez (Borja Iglesias, min. 46), Fran Beltrán (Losada, min. 46), Hugo Sotelo, Carreira, Fer López (Iago Aspas, min. 62), Pablo Durán y Williot (Ilaix Moriba, min. 72). Goles: 0-1: min. 68, Iago Aspas, de penalti. 1-1: min. 81, Sorloth.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa a Barrios en el minuto 6. Tarjetas amarillas a Carlos Domínguez, Pablo Durán, De Paul, Reinildo, Le Normand, Giménez, Marcos Alonso, Losada y Borja Iglesias.

Incidencias: Partido correspondiente a la 24ª jornada de Liga, disputado en el Metropolitano. 64.211 espectadores.

Dado que el Atlético se vio casi desde el inicio en inferioridad numérica por la plancha de Barrios, que llegó muy tarde en el medio campo ante Pablo Durán, todo el planteamiento de Simeone y de su equipo se vinieron abajo. Del 4-4-2 el conjunto rojiblanco pasó a un 4-4-1, con Griezmann ya perdido en ataque y para pasar a ser un centrocampista más por la izquierda en funciones defensivas. El plan le funcionó al Atlético frente a un Celta que llevó el control y dominó pero apenas llegó a las inmediaciones de Oblak, con el conjunto local volcado en la presión y el sacrificio defensivo.

No padeció el Atlético en el primer tiempo y, dado que el conjunto de Claudio Giráldez no agobiaba ni generaba oportunidades de ataque, los de Simeone decidieron recuperar la pelota y se animaron a ir hacia la portería contraria, aunque lo hiciesen sin suficientes efectivos y mermados al final por el cansancio. Pudo ganar el Celta si no hubiese sido por Sorloth, pero el delantero noruego que ofrece otras alternativas ofensivas al Atlético diferentes a Griezmann y Julián Álvarez estuvo contundente cuando debía. Igual que el Atlético firmó otro partido marcado por un tremendo esfuerzo colectivo que tuvo recompensa tras la pifia de Pablo Barrios.