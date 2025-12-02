El Barça da un golpe en la mesa ante el Atlético

Daniel Panero Martes, 2 de diciembre 2025, 23:10 | Actualizado 23:21h. Comenta Compartir

El Barcelona dio un golpe a la Liga este martes imponiéndose al Atlético en el Camp Nou. El conjunto que dirige Hansi Flick venció por 3-1 en un partido en el que comenzó por detrás en el marcador tras el tempranero gol de Baena, pero en el que mostró carácter para llevar a cabo la remontada con tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres para consolidar el liderato logrado el fin de semana. La pelota está ahora en el tejado de un Real Madrid que deberá ganar en San Mamés para no perder comba en la pugna por el liderato.

Y es que no era una final para ninguno de los dos equipos, pero sí un partido para dar un golpe encima de la mesa. Lo sabían Flick y Simeone, que no se guardaron nada. El germano no pudo contar con De Jong por una inoportuna fiebre, así que optó por Eric García en la medular con Pedri, Dani Olmo por delante y el tridente ofensivo que maravilló a Europa el pasado año. Enfrente un Atlético con Cardoso como gran novedad junto a Barrios y mucha dinamita arriba con Nico González, Giuliano, Baena y Julián.

El objetivo del Cholo era responder a un Barça que iba a morder arriba, a mantener la línea adelantada y a exponerse ante la velocidad de los Julián, Giuliano y compañía. El riesgo de Flick era un arma de doble filo. Los rojiblancos probaron con dos balones a la espalda de los centrales que no fructificaron y en el tercero hicieron diana con una carrera de Baena que concluyó con maestría ante la salida de Joan García.

Barcelona Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Pedri (Dro, min. 74), Olmo (Ferran Torres, min. 67), Lamine (Christensen, min. 88), Raphinha (Casadó, min. 74) y Lewandowski (Rashford, min. 66). 3 - 1 Atlético Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Giuliano (Sorloth, min. 63), Barrios, Cardoso (Koke, min. 14 / Griezmann, min. 75), Nico (Gallagher, min. 46); Julián y Baena (Almada, min. 62). Goles: 0-1: min.19, Baena. 1-1: min.26, Raphinha. 2-1: min.65, Dani Olmo. 3-1: min.96, Ferran Torres.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea. Amonestó a Baena y Gerard Martín.

Incidencias: Partido disputado en el Camp Nou ante 45.205 espectadores.

El gol no cambió esta vez el discurso de Simeone. Ni siquiera la tempranera lesión de Johnny Cardoso varió la hoja de ruta de un intercambio de golpes que recordó a los del pasado curso. En ese contexto, el error se podía pagar caro y los rojiblancos dejaron tiempo y espacio a Pedri, un pecado mortal. El canario encontró a Raphinha, que dribló a Oblak para empatar el partido y desatar un vendaval. Y es que el Atlético hasta el descanso persiguió sombras con Pedri como director de orquesta, Olmo apareciendo entre líneas y Raphinha omnipresente. Solo Oblak con una parada sensacional a Lewandowski y la mala puntería del ariete polaco desde los once metros evitaron que el marcador al descanso fuera favorable a los azulgrana.

Tras la reanudación, el Atlético dio un paso atrás con la entrada de Gallagher por Nico González. Simeone quiso cortar por lo sano los espacios entre líneas y cedió metros ante un Barça que no cambió de registro y que siguió con la idea de hacer ancho el terreno de juego y atacar la profundidad con Balde y Lamine Yamal, muy activo. El joven extremo no se cansó de encarar a su par pese a las ayudas de Koke al lateral y de sus botas salió una ocasión clara que Raphinha no acertó a definir entre palos cuando el Camp Nou ya estaba en pie.

El Atlético estaba en un brete. Julián y Giuliano habían vuelto a amenazar la espalda de los centrales pero ir a por el partido entrañaba un riesgo casi antinatural para los colchoneros en este tipo de escenarios. En esa indecisión, el Barça sacó petróleo. Dani Olmo se asoció con Lewandowski y llegó al área con el espacio suficiente para batir con un zurdazo inapelable a Oblak. Fue el justo premio a un Barça que no cambió de libreto en ningún momento. No lo hizo ni siquiera cuando debía administrar la ventaja y perdió en la segunda mitad a Pedri, que se retiró por molestias musculares. Los culés perdieron sin el canario el motor, pero siguieron presionando e incomodando a un Atlético que murió con las botas puestas, pero que no estuvo fino en los últimos metros.

Con todo resuelto, Ferran hizo el tercero y selló un triunfo que permite a los de Flick sumar cinco victorias seguidas en Liga, consolidarse en el liderato y meter presión a un Real Madrid que deberá ganar en San Mamés para no ver como se aleja su principal rival por el título.