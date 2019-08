Conflicto de horarios Habrá fútbol los viernes pero no los lunes Javier Tebas y Luis Rubiales, durante una reunión en el CSD. / Efe El juez adopta una solución salomónica de carácter cautelar que permite que la campaña 2019-2020 en Primera se abra con el Athletic-Barcelona el 16 de agosto ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 9 agosto 2019, 15:41

Decisión de apariencia salomónica del juez respecto al conflicto de los horarios abierto entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol. Habrá partidos los viernes pero no los lunes, lo que significa que la campaña 2019-2020 se abrirá en Primera con el Athletic-Barcelona el 16 de agosto, a las 21:00 horas en San Mamés, tal y como estaba previsto hasta que la jueza única de Competición, dependiente de la Federación, dictaminó el pasado 26 de julio que sólo podían disputarse encuentros el fin de semana, esto es, sábados y domingos.

La resolución adoptada por el juez Andrés Sánchez Magro, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares pedidas por la LaLiga respecto de la resolución adoptada por la jueza única de competición, lo que significa que aún quedan capítulos que escribir de lo que se ha convertido en un auténtico culebrón del verano futbolístico. Al menos hasta que el magistrado entre en el fondo de la cuestión, que radica en si LaLiga tiene o no la potestad de fijar qué días y a qué horas se disputan los partidos de Primera y Segunda, algo que reivindica la patronal de los clubes pero rechaza la Federación.

En su extenso auto de 32 folios, el magistrado asume la capacidad para resolver sobre el conflicto, al entender que «se ha planteado una acción de competencia desleal y de defensa de la competencia de LaLiga frente a la RFEF». Concluye Sánchez Magro «de manera indiciaria» que «tanto LaLiga como la RFEF tienen 'fines concurrenciales' porque ambos son titulares de los derechos de comercialización audiovisual sobre los partidos de fútbol profesional».

Expone además que el sistema de fijación de fechas distintas a la jornada oficial de sábado y domingo «está determinada por el principio de coordinación entre ambas organizaciones». Afirma «indiciariamente» a este último respecto que «la RFEF podría haber realizado una práctica desleal al no firmar el convenio de coordinación para comercialización de partidos distintos a la jornada oficial de la presente temporada», resaltando que «parece que la Federación tiene voluntad de negociar sobre el partido del viernes, pero no del lunes», por lo que estima parciamente la medida cautelar solicitada por LaLiga y ordena a la Federación «la cesación o impedimento de la celebración de partidos los viernes, pero no los lunes».

Reubicación de partidos

Por el momento, y en virtud de esa decisión adoptada a una semana de que se dé el pistoletazo de salida a la temporada 2019-2020, el Mallorca-Eibar, que LaLiga había fijado inicialmente para el lunes 19 de agosto, a las 20:00 horas, y el Betis-Valladolid, establecido para ese mismo día pero a las 22:00 horas, tendrían que pasar a disputarse el fin de semana del 17 y 18 de agosto.

LaLiga comunica que el primer partido correspondiente a la Jornada 1 de LaLiga Santander se disputará en el horario previsto:



⚽ @AthleticClub - @FCBarcelona_es



🗓 Viernes 16 agosto a las 21.00h pic.twitter.com/6cJTPIXKWK LaLiga (@LaLiga) August 9, 2019

En virtud de la recolocación de horarios efectuada por la jueza de Competición, el duelo entre el conjunto bermellón y la escuadra armera iba a tener lugar el día 17, a las 20:00 horas, en tanto que el enfrentamiento entre verdiblancos y vallisoletanos se jugaría el día 18 a las 20:45 horas, aunque falta por ver la opinión al respecto de los equipos afectados y las televisiones con derechos, que clamaban por el mantenimiento del calendario acordado con LaLiga.

Tendrá que ser reubicado asimismo el Elche-Fuenlabrada de Segunda, previsto en principio para el lunes 19 de agosto, a las 22:00 horas, y movido después al sábado 17 de agosto, a las 20:30 horas, por Competición, que otorgó libertad a los clubes para proponer otros horarios distintos dentro de los días por ella permitidos.

Satisfacción de Rubiales

La decisión del juez de lo Mercantil ha sido acogida con alborozo por parte de Luis Rubiales. «Estamos muy satisfechos y felices. Es un día histórico. Se ha cumplido la posición de la RFEF y mi compromiso con el fútbol español y las aficiones», ha destacado el dirigente federativo, que ha defendido en una comparecencia ante los medios que «para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la RFEF autorice a LaLiga».

Muy feliz! Se cumple el DESEO DE LAS AFICIONES 🏟,

mi compromiso y la posición

de la @rfef



El pasado mes dije:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con acuerdo)

Hoy el Juez dice:

LUNES NO

VIERNES SÍ (con fianza de 15 M€)



GRACIAS A TODO

EL FÚTBOL ESPAÑOL

❤⚽#SomosFútbol#SomosFederaciónhttps://t.co/L8kMbDJbCL Luis Rubiales (@LuisRubiales) August 9, 2019

«Es un momento de alegrarse por las aficiones, también por los clubes. La RFEF va a estar siempre a su lado», ha agregado Rubiales, que considera que Javier Tebas «ha faltado a la verdad y ha puesto en jaque al fútbol español», por lo que ha reclamado su dimisión: «Ha cubierto una etapa y no puede seguir ni un minuto más».

LaLiga quiere los dos días

Ni LaLiga ni Tebas se han pronunciado por el momento sobre la decisión del juez, aunque la patronal de los clubes defiende que haya fútbol tanto viernes como lunes para no poner en peligro los contratos televisivos que sostienen en gran parte las finanzas de los equipos y que ascienden a más de 2.000 millones de euros. Un maná que supera el 40% del total de ingresos de los clubes de Primera, si bien en algunos casos, como los del Eibar, el Valladolid, el Leganés o el Getafe incluso roza el 90%. Dinero que ha permitido al sector fijarse el objetivo de liquidar en 2020 la totalidad de su deuda con Hacienda y Seguridad Social, un agujero negro hace sólo unos años.

Los operadores nacionales e internacionales contaban con que habría partidos viernes y lunes cuando firmaron dichos contratos para las tres próximas temporadas y avisaron a LaLiga de la posibilidad de emprender acciones legales en caso de que alguno de esos días quedase vetado, tal y como ocurre, al menos de modo provisional, con la resolución del juez Sánchez Magro.