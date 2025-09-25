El Barça remonta y sigue la estela del Real Madrid

Daniel Panero Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:48 Comenta Compartir

El Barça cumplió con los pronósticos en el Carlos Tartiere. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al incómodo Oviedo por 1-3 en un partido que comenzó con sobresalto tras un error de Joan García, pero que concluyó con una remontada de carácter para los azulgranas. Los tantos de Eric García, Lewandowski, que a pesar de partir desde el banquillo aprovechó una vez más los minutos de los que dispuso, y Araujo acabaron con la resistencia carbayona y permiten al cuadro catalán seguir la estela inmaculada del Real Madrid.

Y eso que el partido comenzó siendo hostil para los culés. Más de veinte años acumulaba el Tartiere esperando noches como esta y llevó a los suyos en volandas en un inicio de partido en el que los de Paunovic lograron emparejar el choque. Lo hicieron pese a que Flick hizo variaciones para paliar la aglomeración de partidos, con la entrada de Araujo, Eric García en el lateral y Casadó por De Jong, pero no evitó que el Oviedo apretara muy arriba y generara momentos de agobio a través de centros laterales en los que Joan García estuvo muy solvente.

Cundió una zozobra que ya hacía pensar que el partido no iba a ser un camino de rosas. El Barça se asentó gracias al criterio de Pedri y la aparición de Raphinha y Rashford, muy participativos desde los costados. Entre ambos desestabilizaron a un Oviedo que supo sostenerse en pie gracias a un Aarón Escandell que realizó hasta tres intervenciones de mérito. Cuando pasó el chaparrón, el Oviedo salió de la cueva y se encontró con un error de Joan García, que desguarneció la portería para cortar un balón a la espalda de los centrales y le regaló el gol a un Reina, que tuvo precisión de cirujano desde más de treinta metros para romper con todos los pronósticos antes del descanso.

Oviedo Escandell, Lucas, Bailly, Carmo, Rahim, Dendoncker (Colombatto, min. 89), Reina (Brekalo, min. 76), Hassan, Ilyas Chaira (Forés, min. 76), Cazorla (Ilic, min. 65) y Rondón (Sibo, min. 65). 1 - 3 Barcelona Joan García, Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Koundé, min. 73), Casadó (Frenkie de Jong, min. 46), Pedri (Marc Bernal, min. 91), Raphinha (Lewandowski, min. 65), Olmo, Rashford (Christensen, min. 91) y Ferran Torres. Goles: 1-0: min. 33, Reina. 1-1: min. 56, Eric García. 1-2: min. 70, Lewandowski. 1-3: min. 88, Araujo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Bailly.

Incidencias: Partido de la jornada 6 de Liga disputado en el Carlos Tartiere ante 30.000 espectadores.

Tras la reanudación, Flick se preparó para desgastar al Oviedo con la entrada de Frenkie de Jong por Casadó. El neerlandés mejoró la circulación y rompió líneas a través de la conducción. Su entrada sirvió para eso, hundió a los locales, y el gol llegó por aplastamiento tras una gran acción de Ferran que golpeó en el palo y que rebañó Eric García para abrir un nuevo partido de poco más de media hora.

Más espacios

El tramo final del hasta entonces equilibrado encuentro iba a cambiar de fisonomía. El Oviedo no renunció a la posibilidad de salir al contragolpe y eso provocó que el Barcelona pudiera encontrar más espacios entre líneas. Flick aprovechó la inercia tras el gol para dar entrada a Lewandowski y el polaco hizo lo que lleva haciendo toda la vida. Cargó el área junto a Ferran y la primera que tocó fue un testarazo académico, de los que se deben mostrar en las escuelas, para mandar el balón a la red y dar la vuelta a un choque que parecía destinado a ser un pinchazo culé.

A partir de ahí, el Barça supo circular la pelota para evitar cualquier reacción de los de Paunovic y encontró el tercer tanto tras un balón parado en el que Araujo se impuso a los centrales azules. El Barça sufrió, pero demostró carácter y sigue la estela del Real Madrid.