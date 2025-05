El Real Madrid aplaza el alirón del Barça con una remontada agónica

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 14 de mayo 2025, 23:39 | Actualizado 23:55h. Comenta Compartir

Con un guion digno de los hermanos Marx, el Real Madrid consiguió aplazar a última hora, al menos por un día más, el alirón de un Barça que tendrá que ganarse por sí mismo el derecho a celebrar este jueves en Cornellà. Un gol de Jacobo Ramón tras una peinada del desaparecido Vallejo certificó sobre la bocina la agónica remontada del equipo que todavía dirige Carlo Ancelotti en una noche con servicios mínimos en el Santiago Bernabéu.

Los blancos coleccionaron llegadas, muchas de ellas cargadas de veneno, pero se estrellaron una y otra vez con un imperial Leo Román y recibieron un tiro de Valjent que pareció dejarles heridos de muerte. Ironías de la vida, un solitario disparo de un defensa bermellón servía para abatir a un Madrid sin defensa que remató doce veces en los 45 primeros minutos sin hacer blanco alguno, pero que aumentó el zafarrancho de combate en la segunda mitad, igualó por mediación de un Mbappé ávido por edulcorar la campaña con su primer Trofeo Pichichi y acabó volteando el marcador con un gol y una asistencia de quienes menos se esperaba. El central del Castilla Jacobo Ramón dejó atrás sus cuestionadas apariciones anteriores con el primer equipo facturando una diana tras entrega de un Vallejo al que Ancelotti tuvo que rescatar porque no le quedaba más remedio para retrasar el título del Barça. Ver para creer.

Acudió el Real Madrid a la refriega bajo estado de excepción, con un entrenador preparando la mudanza a Brasil y doce bajas, once de ellas por lesión y una por sanción. Una sangría de tal calibre que la primera misión de Carletto en su antepenúltimo día vestido de traje en la oficina consistía en mantener en todo momento al menos a siete jugadores de la primera plantilla sobre el césped para no incurrir en una alineación indebida. Cuestión peliaguda dado que solo tenía diez futbolistas disponibles, nueve de campo y Courtois. El belga era uno de los cuatro supervivientes del once de campanillas con el que el de Reggiolo contaba para las grandes noches al inicio de la temporada. A su lado solo resisten ya Valverde, Bellingham y Mbappé, mariscales al frente de un pelotón lleno de reservistas y soldados sin mili a sus espaldas este miércoles.

Real Madrid Courtois, Valverde, Jacobo Ramón, Asencio (Vallejo, min. 64), Fran García, Modric, Arda Güler, Ceballos, Bellingham, Mbappé y Endrick (Gonzalo, min. 74). 2 - 1 Mallorca Leo Román, Mateu Morey (Maffeo, min. 76), Valjent, Raíllo, Copete, Lato (Mojica, min. 76), Samú Costa, Antonio Sánchez (Mascarell, min. 59), Darder (Domenech, min. 84), Larin (Dani Rodríguez, min. 59) y Muriqi. Goles: 0-1: min. 11, Valjent. 1-1: min. 68, Mbappé. 2-1: min. 95, Jacobo Ramón.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego). Amonestó a Antonio Sánchez, Samú Costa y Maffeo.

Incidencias: Partido correspondiente a la 36ª jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 60.753 espectadores.

Vistas las numerosas heridas de guerra que laceraban su cuerpo, el Real Madrid pareció considerar que lo mejor era ponerse la venda pronto, pero se topó con un Leo Román inmenso. Con cinco intervenciones extraordinarias en la primera parte a disparos de Endrick, Bellingham, Modric, Mbappé y Valverde, el ibicenco sostuvo a un Mallorca que había restado picante al pleito manteniendo a Maffeo en el banquillo, resguardado de la inquina del Bernabéu hasta que salió en la segunda parte, pero que necesitó poquísimo para hacerle daño a este Real Madrid famélico. Bastó que Fran García saltase a destiempo y que Ceballos errase en su intento de cortar a la desesperada una entrega de Mateu Morey para que Valjent ajustase la mirilla desde la esquina del área y soltase un zurdazo inapelable a la tronera.

Logró reponerse sin embargo el Real Madrid, tieso atrás pero con mimbres para asustar arriba. Las ganas de agradar de Arda Güler y el hambre de Mbappé ofrecían trazos de lo que pudo ser y no fue. Suficiente para darle vida al bloque de Ancelotti. El francés aprovechó una entrega de Modric para abrirse paso entre Mateu Morey y Valjent antes de descerrajar a Leo Román batiéndole con un zurdazo al palo corto. Pudo desquitarse de inmediato el lateral del Mallorca, que aprovechó un error de un bisoño Jacobo Ramón para plantarse ante Courtois, pero el belga frenó en seco la embestida haciéndose gigantesco. Y cuando Leo Román parecía hacer frustrado definitivamente a los locales sacando dos grandes ocasiones de Arda Güler y dos cañonazos de Valverde, apareció Jacobo Ramón para dar un triunfo tan épico como irónico al Real Madrid que retrasa la fiesta del Barça.